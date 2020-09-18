Эксперты уверяют, что учителя сейчас в зоне риска, ведь учат детей во время пандемии. Уже известно о многих случаях заболевания COVID-19 среди учителей. Поэтому, многих волнует вопрос, будут ли их страховать.

Ответ на этот вопрос дал и.о министра образования и науки Сергей Шкарлет во время часа вопросов к правительству 18 сентября в Верховной Раде, передает 24 канал.

Интересно Шкарлет заявил, что ничего не знает об окончании своего испытательного срока

Шкарлет заверил, что для того, чтобы защитить учителей МОН еженедельно проводит селекторные совещания, дает рекомендации и вместе с Минздравом пытается вернуть деньги, которые забрали из образования в фонд коронавируса.

"О страховании, то средств на это не предусмотрено, но МОН в рамках перераспределения расходов в размере 540 миллионов гривен мы хотим направить на средства по борьбе с коронавирусом", – сказал Шкарлет.

По его словам, Минобразования заключили меморандум с 5 страховыми компаниями, которые готовы обеспечить страхование всех работников образования на мягких условиях.

Кроме того, Шкарлет напомнил, что с 2021 года зарплаты учителей вырастут на 30%. Какой будет зарплата у учителей? Шкарлет заявил, что ставка заработной платы учителя высшей категории на 1 января 2021 года составит 6461 гривну, а на 1 июля – уже около 7 тысяч гривен. А уже расчетная заработная плата учителей составит от 12 тысяч до 14 тысяч гривен.