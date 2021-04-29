К тому же, ученики в Киеве возвращаются к очному обучению уже со среды, 5 мая.

К теме Как в школах Киева будут завершать обучение в 2021 году: объяснение КГГА

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский сообщил, что столичная власть приняла решение не продлевать учебный процесс в школах на лето.

В КГГА считают, что дистанционное обучение во время карантина не вызвало существенного отставания от утвержденной программы.

Хочу успокоить родителей школьников, в столичных школах удлинять учебный процесс на лето не будут, ведь во время локдауна все занятия велись дистанционно и в соответствии с утвержденной программой. Дети, как и планировалось, завершат учебный год в конце мая,

– отметил Мондриевский.

А в Департаменте образования и науки Киева добавили, что весь 2020/2021 учебный год школы столицы работали по собственным разработанным индивидуальным моделями: в очном, дистанционном и смешанном форматах.

"Программы по учебным предметам выполнены, поэтому продолжать учебу занятия более одобренную педагогическими советами структуру учебного года нет нужды!", – заявили они.



Мондриевский также напомнил, что с 5 мая столичные школы, садики, учреждения профессионально-технического образования, колледжи и вузы вернутся к очному обучению. Это произойдет в связи с ослаблением локдауна.

Кроме того, с 5 мая начнется прием документов детей в первые классы и возобновится рассылка приглашений в детские садики.

Добавим, что с 1 мая в Киеве начнет в обычном режиме работать наземный общественный транспорт и метро, ​​без специальных пропусков.

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К слову, ранее руководитель главного управления школьного образования Юрий Кононенко рассказал, что в большинстве регионов дети закончат обучение до июня, но есть школы, где придется продолжить обучение.

В Украине есть школы, особенно в западных регионах, где часто появлялись чрезвычайные ситуации и продолжались каникулы. Поэтому, возможно, именно там будет необходимость продолжить обучение летом, – заявил он.

Кононенко отметил, что такое решение является прерогативой школы, и это решает руководство учебного заведения.