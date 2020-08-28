Министр здравоохранения заявил, что учебные заведения могут организовывать группы продленного дня, если во время этого они будут придерживаться всех эпидемических требований и правил.

Об этом Максим Степанов сообщил на брифинге 28 августа, передает 24 канал.

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По его словам, если руководитель школы может обеспечить выполнение соответствующих рекомендации для групп продленного дня, то никаких предостережений для их функционирования нет.

Напомним, что 22 августа Минздрав обновил рекомендации по организации учебного процесса в школах с 1 сентября.

Рекомендации Минздрава по обучению / Инфографика 24 канала

Так, ведомство рекомендует все занятия проводить в одном и том же классе. Потому что это поможет минимизировать передвижение. Также после каждого учебного занятия нужно проводить проветривание в течение не менее 10 минут.

Больше о новых правилах от Минздрава по обучению в школе – читайте по ссылке.