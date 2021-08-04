Будут ли в школах уроки сексуального воспитания: ответ Шкарлета

Сергей Шкарлет считает, что ребенок в любом случае должен быть гармонично развитым. И если в Советском Союзе тема сексуального воспитания была запрещена, то сейчас ученики частично изучают ее в школах.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет в интервью подчеркнул, что тема сексуального образования имплементирована в жизнь специфическими уроками.

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По его словам, в школах есть уроки, например, "Я, мое здоровье, моя жизнь", "Защити себя от ВИЧ".

Это – тоже сексуальное воспитание, это определенная культура взаимоотношений между мужчиной и женщиной, это жизненные нормальные природные вещи, которые имплементированы в определенные базовые программы образовательные, и ничего страшного здесь нет,

– сказал Шкарлет.

Глава МОН добавил, что сейчас есть несколько дисциплин, в рамках которых проводится сексуальное воспитание:

Основы здоровья,

Биология,

курс "Школа против СПИДа",

курс "Взрослей на здоровье" и тому подобное.

По мнению Шкарлета, должны быть определенные временные ограничения и нормы нагрузки на учеников. Так, на все дисциплины в среднем отводится 30 часов, все охватить не всегда возможно. Поэтому есть интегрированные образовательные программы и курсы, которые формируют специфические темы.

К слову, в МОН приняли новую методику изучения истории Холокоста и Второй мировой войны в школах. Теперь ученики будут проводить интерактивные исследования, искать документальные свидетельства и общаться с очевидцами. Детали – читайте в статье.