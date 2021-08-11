Министр образования Сергей Шкарлет отметил, что пока нет никаких норм или требований, согласно которым поселение в общежития возможно только для вакцинированных лиц.
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Также глава МОН отметил, что студенты – взрослые люди. В частности, большинство уже достигли 18-летнего возраста, поэтому они могут самостоятельно вакцинироваться. Однако принуждать их к этому или запрещать поселение – не будут.
Не может быть такого, это нарушение прав. Ни нормативных документов, ни требований нет. Это право на частное помещение, и оно никаким притеснениям не подлежит,
– подчеркнул Шкарлет.
Но, как заверил министр образования, если большинство студентов вакцинируется, то в вузах коллективный иммунитет можно сформировать быстрее, чем в школах.
Будет ли в вузах дистанционка
Сергей Шкарлет отметил, что университеты имеют автономию и уже много лет практикуют дистанционное обучение.
Поэтому они могут по своему усмотрению решать вопросы по организации образовательного процесса. То есть решение об очном или дистанционном обучении – полностью на вузах.
Добавим, что правительство издало постановление, что учебные заведения, в которых вакцинировано более 80% педагогов, могут работать, даже если регион перейдет в желтую, оранжевую или даже красную зону карантина.
К слову, на бюджет в этом году поступило почти 60 тысяч абитуриентов. Рейтинг вузов, куда вступили больше всего лиц на бюджет:
- Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского – поступило почти 4 тысячи абитуриентов;
- Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко – 3 066 абитуриентов;
- Львовская политехника – 2 448 абитуриентов;
- Львовский национальный университет им. и Ивана Франко – 2 259 абитуриентов;
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 1 245 поступивших;
- Национальный авиационный университет – 1 215 абитуриентов;
- Харьковский политехнический институт – 1 215 поступающих;
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники – 1 048 абитуриентов;
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 1 026 абитуриентов;
- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича – 860 абитуриентов.