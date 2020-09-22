С 21 сентября обновили карантинные зоны, однако школы на большинстве территорий будут работать. Так, в 8 из 14 административных единиц, в которых установлен красный уровень эпидемиологической опасности, будет разрешено посещение учебных заведений.

Соответствующее решение приняли на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает издание Osvita.ua.

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Так, с 22 сентября посещение школ и садиков будет запрещено в городах Чоп (Закарпатская область) и Канев (Черкасская область), а также в Герцаевском и Кельменецком районах Черновицкой области. Зато в городе Славута и в Волочиском районе Хмельницкой области дети могут ходить в садики.

В Перемышлянском и Пустомытовском районах Львовской области, в городе Бережаны, Залищицком, Збаражском, Тернопольском районах Тернопольской области, в городе Нежине и Носовском районе Черниговской области, несмотря на красную зону, работа школ и садиков будет разрешена.

Добавим, что правительство разрешило регионам самостоятельно решать, возобновлять ли работу школ и садиков в красных зонах. Школьники не будут посещать учебные заведения только в том случае, если на самоизоляцию отправят более половины классов. Больше об этом – читайте здесь.

Ситуация с коронавирусом в Украине. По состоянию на 22 сентября общее количество инфицированных коронавирусом в Украине возросло до 181 237 человек, еще почти 80 тысяч человек выздоровели, а 3 642 пациента умерли. За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 2 884 украинцев.