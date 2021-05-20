Кроме того, школы Киеве не будут продолжать обучение для учеников на лето. Власти города заверили, что дети учились дистанционно и успеют пройти всю учебную программу до конца мая.
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Летние лагеря в школах не будут работать
Однако, как отметили в ведомстве, летние лагеря в школах, как и в прошлом году, будут закрыты.
Учитывая введенные ограничения и продлении карантина до 30 июня, второй год подряд лагеря отдыха с дневным пребыванием детей на базе школ Киева не открываются,
– сообщили в Департаменте.
В то же время в бюджете города на 2021 год на оздоровление и отдых детей льготных категорий предусмотрено 142,86 миллиона гривен.
Оздоровительные лагеря будут работать
В КГГА добавили, что оздоровление и отдых детей планируется в детских учреждениях Киева и некоторых других регионах Украины.
За средства бюджета в Киеве планируют охватить оздоровлением и отдыхом 12 100 детей льготных категорий.
Так, свыше 200 детей, которые будут оздоровлены в этом году, состоящих на учете в районных службах по делам детей и семьи. Еще больше 460 – клиенты сети центров социальных служб для семьи, детей и молодежи.
Отметим, что в 2021 году в сети города Киева насчитывается 10 детских учреждений оздоровления и отдыха:
- МДЦ "Артек" (работает круглогодично),
- ДОЗ Волна",
- ДОТ "Сокол",
- ДОК "Антей",
- Вот "Лидер",
- ДОТ "Лесной",
- ГПЗОВ "Пуща-Водица",
- ДЗСТ "Октябрь";
- ПДЗОВ "Смена" в Киевской области,
- ДОТ "Зачарованная долина" в Закарпатской области.
К слову, в этом году выпускные вечера в школах не запрещены, но они попадают под ограничение карантинных зон. Как будут проводить выпускные вечера в 2021 году – читайте в материале.