Кроме того, школы Киеве не будут продолжать обучение для учеников на лето. Власти города заверили, что дети учились дистанционно и успеют пройти всю учебную программу до конца мая.

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Летние лагеря в школах не будут работать

Однако, как отметили в ведомстве, летние лагеря в школах, как и в прошлом году, будут закрыты.

Учитывая введенные ограничения и продлении карантина до 30 июня, второй год подряд лагеря отдыха с дневным пребыванием детей на базе школ Киева не открываются,

– сообщили в Департаменте.

В то же время в бюджете города на 2021 год на оздоровление и отдых детей льготных категорий предусмотрено 142,86 миллиона гривен.

Оздоровительные лагеря будут работать

В КГГА добавили, что оздоровление и отдых детей планируется в детских учреждениях Киева и некоторых других регионах Украины.

За средства бюджета в Киеве планируют охватить оздоровлением и отдыхом 12 100 детей льготных категорий.

Так, свыше 200 детей, которые будут оздоровлены в этом году, состоящих на учете в районных службах по делам детей и семьи. Еще больше 460 – клиенты сети центров социальных служб для семьи, детей и молодежи.

Отметим, что в 2021 году в сети города Киева насчитывается 10 детских учреждений оздоровления и отдыха:

МДЦ "Артек" (работает круглогодично),

ДОЗ Волна",

ДОТ "Сокол",

ДОК "Антей",

Вот "Лидер",

ДОТ "Лесной",

ГПЗОВ "Пуща-Водица",

ДЗСТ "Октябрь";

ПДЗОВ "Смена" в Киевской области,

ДОТ "Зачарованная долина" в Закарпатской области.

К слову, в этом году выпускные вечера в школах не запрещены, но они попадают под ограничение карантинных зон. Как будут проводить выпускные вечера в 2021 году – читайте в материале.