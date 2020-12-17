Министерство образования и науки просит школы не проводить второй и третий этапы всеукраинских ученических олимпиад по учебным предметам во время действия карантинных ограничений до марта 2021 года.

Об этом говорится в письме ведомства, которое прислали на адреса руководителей областных департаментов образования и науки и директоров школ.

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В МОН напомнили, что в Украине с 19 декабря по 28 февраля 2021 года установлен карантин, поэтому для учеников не смогут провести второй этап Всеукраинских ученических олимпиад, который должен был состояться до конца декабря 2020 года.

Также не будут проводить и третий этап олимпиад, проведение которого было запланировано на январь-февраль 2021 года.

Обращаем внимание на изменения в законодательстве и просим принять меры, необходимые для обеспечения безопасности и сохранения здоровья участников образовательного процесса,

– говорится в письме МОН.

Однако Всеукраинские ученические конкурсы по школьным предметам и конкурсы-защиты научно-исследовательских работ можно проводить, но только в заочной или дистанционной форме.

Почему отменили олимпиады? Для прохождения всех этапов олимпиад детям и учителям необходимо передвигаться по городу или между областями и общаться с другими людьми. А это увеличивает риск заражения и распространения COVID-19. Поэтому приняли решение о непроведении олимпиад во время карантина.

Коронавирус в Украине. По состоянию на 17 декабря в Украине зарегистрировано свыше 931 тысячи случаев заражения коронавирусом. В частности, выздоровели – больше 548 тысяч человек, умерли – около 16 тысяч. За минувшие сутки зафиксировали еще более 12 тысяч больных COVID-19.