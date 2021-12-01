Министерство образования и науки утвердило график отдыха школьников на весь учебный год 2021-2022. Но вероятно, что зимние каникулы, как и осенние, будут переносить в школах разных регионов.

К теме Каникулы в школах Украины 2021 – 2022: когда и сколько будут отдыхать ученики

График каникул от МОН

Учебный год в большинстве украинских школ состоит из двух семестров, каждый из которых делится на две четверти. Поэтому и отдыхают ученики четыре раза в год. Весной и осенью каникулы должны длиться одну неделю, зимой – две, а летом – все три месяца.

Когда ученики будут отдыхать? Зимние каникулы у школьников будут по расписанию. В этом году, по данным МОН, ученики будут отдыхать две недели – с 25 декабря 2021 года до 9 января 2022 года.

А уже в понедельник, 10 января, планируется, что дети снова выйдут на очное обучение. Но отметим, что график каникул от Минобразования является лишь рекомендацией.

Когда будут зимние каникулы на самом деле

На даты зимних каникул могут повлиять различные обстоятельства, в частности высокий уровень заболеваемости COVID-19, гриппом, ОРВИ, проблемы с отоплением и тому подобное. Школы могут подвинуть каникулы даже ради удобства.

Так было в этом году с осенними каникулами. В каждом отдельном регионе, населенном пункте и даже школе одного города ученики отдыхали по-разному. Детали и даты отдыха детей осенью – читайте по ссылке.

Когда будут зимние каникулы – пока точного ответа нет. Вероятно, повторится ситуация, как с осенним отдыхом. Где начнется раньше, где-то по графику МОН, где-то позже. Очень многое будет зависеть от ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Какие регионы уже озвучили даты каникул

В нескольких городах, в частности Киеве и Харькове, уже определились с датами зимних каникул:

Так, заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский заверил, что столичные школьники уйдут на зимние каникулы вовремя. Это означает, что отдыхать они будут с 25 декабря до 9 января.

до 9 января. Зато в Харькове решили, что зимние каникулы начнутся позже – с 30 декабря . Кроме того, к учебному году добавят одну неделю – дети будут учиться летом.

. Кроме того, к учебному году добавят одну неделю – дети будут учиться летом. Ровно – школьники пойдут на зимние каникулы по графику – 25 декабря и будут отдыхать до 9 января включительно.

– 25 декабря и будут отдыхать до 9 января включительно. А в Кременчуге ученики будут учиться вплоть до 31 декабря включительно, передает "Кременчугская газета". Каникулы начнутся с 1 января и продлятся до 16 января. Уже в понедельник, 17 января, ученики выйдут на учебу.

К слову, по состоянию на 29 ноября дистанционно до сих пор учатся в более тысячи школ. По словам Шкарлета, это всего 7,3% от общего количества школ, однако это тысячи учеников, которые требуют живого общения и очного формата обучения.