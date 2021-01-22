Обеспечение равного доступа к полному общему среднему образованию для каждого ребенка является ключевым приоритетом государства. Поэтому ни одного выпускника 9-х классов не будут лишать права на продолжение обучения в 10-11 классах.

Ведь результаты ВНО свидетельствуют, что чем более мощной и ресурсообеспеченной является школа, тем более успешны ее выпускники. А доступ к качественному образованию зависит от эффективности образовательной сети. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

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В МОН объяснили, что при формировании способной сети будут учитывать потребности в обеспечении всех составляющих образовательного процесса, в частности расположение школ с учетом места проживания учащихся, возможностей транспортной системы и подвоза в учреждения образования, прогноза демографической ситуации и тому подобное.

Однако зачисление в 10-е классы в школы в 2021 году, как и в прошлом году, будет происходить после издания приказа о переводе в него учеников 9-х классов этой же школы, которые не хотят прекращать обучение и не были отчислены или переведены в другое учреждение образования,

– заявили в МОН.

Также в Минобразования рассказали, что меры по совершенствованию образовательной сети, в соответствии с перспективами внедрения с 2027 года профильного образования, направлены на улучшение качества и ресурсного обеспечения образования, в частности в сельской местности.

Добавим, что ранее в сети появилась информация, что в этом году большинство школ не смогут принимать на обучение старшеклассников. Якобы детям после 9-го класса придется заново поступать в профтехи или лицеи.

Но теперь оказывается, что это не совсем правда. Ведь в МОН заверили, что в этом году ученики смогут выбирать продолжать ли обучение в 10-11 классах.