Будут ли в этом году выдавать дипломы из-за прекращения работы НАОКВО: ответ МОН

Верховный Суд отменил решение об утверждении состава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, а это может задержать выдачу дипломов. Будут ли в этом году выдавать магистрам дипломы – читайте ответ МОН в статье.

Из-за решения суда НАОКВО не имеет права рассматривать аккредитационные дела. Педагоги боятся возможного срыва выдачи дипломов магистрам в декабре, так как дипломы выдаются, только если есть аккредитация.

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В Минобразования заявили, что подавляющее большинство дипломов магистрам в декабре 2021 года будет выдано на основании принятых ранее решений.

В ведомстве добавляют, что отдельные образовательные программы получили или получают аккредитацию в признанных в Украине иностранных аккредитационных агентствах или агентствах обеспечения качества высшего образования.

Кроме того, в МОН надеются, что новый состав будет сформирован в кратчайшие сроки.

Сейчас конкурсная комиссия проводит конкурс по отбору членов НАОКВО. Потому что утверждение временного состава агентства без проведения конкурса не предусмотрено действующей редакцией закона О высшем образовании,

- сказали в МОН.

Добавим, что комитет ВР по вопросам образования направил в Верховную Раду законопроект, который предусматривает предоставление правительству права утвердить временный состав агентства без проведения конкурса. А также предоставить временному составу НАОКВО соответствующие полномочия.

В МОН говорят, что в случае принятия решения о внесении изменений в закон, Минобразования обеспечит его выполнение.

К слову, замминистра образования уже заявил, что на ранее принятых решениях решение Верховного суда не скажется, и никакого риска для аккредитации образовательных программ или уже выданных дипломов не существует. Они абсолютно легитимны.