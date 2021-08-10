Сколько учителей вакцинировались в каждой области и будут ли допускать в школу невакцинированных

В этом году при усиленном карантине будут работать те школы, где более 80% педагогов получили прививки от COVID-19. Так, уже более 320 тысяч учителей полностью вакцинировались. Однако пока недопуск невакцинированного учителя к работе незаконный.

С 5 августа вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в работу школ в условиях ухудшения эпидемической ситуации в Украине.

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Теперь в случае установления желтого, оранжевого или красного уровня эпидопасности запрещается посещать школу, если в заведении провакцинированы менее 80% работников.

А если в школе провакцинированы только 20% работников, то при усиленном карантине такое заведение будет обязано работать дистанционно.

Так, теперь педагоги должны предоставить документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации.

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Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев подчеркнул, что он поддерживает вакцинацию и считает, что это должны сделать не только учителя, но и все гражданы в целом.

Вакцинированный учитель не только сам гораздо меньше рискует и существенно лучше защищен от тяжелого течения болезни, но и защищает других работников и учащихся,

– говорит он.

По его словам, вакцинированный учитель повышает шансы школы проводить обучение с нового учебного года большую часть времени очно, а не дистанционно.

Но Горбачев заверил, что вакцинация педагогов не является обязательной и остается добровольной. Поэтому директор не имеет права ограничивать доступ к работе в школе учителя, который не получил прививку.

Сколько учителей вакцинировались против COVID-19

Сейчас уровень вакцинации педагогов по Украине еще не является достаточным. Так, уже вакцинировались двумя дозами почти 430 тысяч учителей, а первой дозой – 320 тысячи педагогов.

Сколько учителей по областям вакцинировались двумя дозами:

Винницкая – 13 783 учителя,

Волынская – 7 134 учителя,

Днепропетровская – 24 022 учителей,

Донецкая – 5 030 учителей,

Житомирская – 13 116 учителей,

Закарпатская – 8 863 учителя,

Запорожская – 9 422 учителя,

Ивано-Франковская – 8 466 учителей,

Киев – 41 785 учителей,

Киевская – 23 218 учителей,

Кировоградская – 7 565 учителей,

Луганская – 2 813 учителей,

Львовская – 26 770 учителей,

Николаевская – 8 019 учителей,

Одесская – 10 172 учителя,

Полтавская – 14 095 учителей,

Ровненская – 9 466 учителей,

Сумская – 9 861 учитель,

Тернопольская – 9 405 учителей,

Харьковская – 18 141 учитель,

Херсонская – 8 677 учителей,

Хмельницкая – 13 555 учителей,

Черкасская – 11 315 учителей,

Черновицкая – 7 420 учителей,

Черниговская – 8 840 учителей.

К слову, министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что в этом году школьники начнут обучение в полноформатном режиме, то есть без смешанных или дистанционных уроков.

Однако если в течение года школа не сможет работать в очном формате, то будут организованы другие формы (смешанная или дистанционная).