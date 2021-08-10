С 5 августа вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в работу школ в условиях ухудшения эпидемической ситуации в Украине.
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Теперь в случае установления желтого, оранжевого или красного уровня эпидопасности запрещается посещать школу, если в заведении провакцинированы менее 80% работников.
А если в школе провакцинированы только 20% работников, то при усиленном карантине такое заведение будет обязано работать дистанционно.
Так, теперь педагоги должны предоставить документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации.
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Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев подчеркнул, что он поддерживает вакцинацию и считает, что это должны сделать не только учителя, но и все гражданы в целом.
Вакцинированный учитель не только сам гораздо меньше рискует и существенно лучше защищен от тяжелого течения болезни, но и защищает других работников и учащихся,
– говорит он.
По его словам, вакцинированный учитель повышает шансы школы проводить обучение с нового учебного года большую часть времени очно, а не дистанционно.
Но Горбачев заверил, что вакцинация педагогов не является обязательной и остается добровольной. Поэтому директор не имеет права ограничивать доступ к работе в школе учителя, который не получил прививку.
Сколько учителей вакцинировались против COVID-19
Сейчас уровень вакцинации педагогов по Украине еще не является достаточным. Так, уже вакцинировались двумя дозами почти 430 тысяч учителей, а первой дозой – 320 тысячи педагогов.
Сколько учителей по областям вакцинировались двумя дозами:
- Винницкая – 13 783 учителя,
- Волынская – 7 134 учителя,
- Днепропетровская – 24 022 учителей,
- Донецкая – 5 030 учителей,
- Житомирская – 13 116 учителей,
- Закарпатская – 8 863 учителя,
- Запорожская – 9 422 учителя,
- Ивано-Франковская – 8 466 учителей,
- Киев – 41 785 учителей,
- Киевская – 23 218 учителей,
- Кировоградская – 7 565 учителей,
- Луганская – 2 813 учителей,
- Львовская – 26 770 учителей,
- Николаевская – 8 019 учителей,
- Одесская – 10 172 учителя,
- Полтавская – 14 095 учителей,
- Ровненская – 9 466 учителей,
- Сумская – 9 861 учитель,
- Тернопольская – 9 405 учителей,
- Харьковская – 18 141 учитель,
- Херсонская – 8 677 учителей,
- Хмельницкая – 13 555 учителей,
- Черкасская – 11 315 учителей,
- Черновицкая – 7 420 учителей,
- Черниговская – 8 840 учителей.
К слову, министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что в этом году школьники начнут обучение в полноформатном режиме, то есть без смешанных или дистанционных уроков.
Однако если в течение года школа не сможет работать в очном формате, то будут организованы другие формы (смешанная или дистанционная).