Постановление правительства о повышенных зарплатах и доплатах для педагогов вступило в силу с 1 января 2022 года.

Важно Кому из педагогов повысили зарплаты и доплаты с января 2022: детальное объяснение

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев отметил, что ведение сайта школы является отдельным значительным объемом работы, который требует времени и ресурса, поэтому за это теперь будут доплачивать.

Однако многие учебные заведения, кроме вебсайта, также ведут страницы школ в соцсетях и на других ресурсах, создают электронные классные журналы и дневники. Предусмотрена ли постановлением доплата за выполнение такой работы?

На это Сергей Горбачев пояснил, что доплата педагогам, которые ведут страницы в соцсетях и на других ресурсах, не предусмотрена (в постановлении говорится лишь касательно ведения вебсайтов).

Также постановление не предусматривает доплату за ведение электронных журналов и дневников, но это попытаются учесть.

Вопросы ведения электронных журналов и дневников и, соответственно, двойной нагрузки на педагогов является очень острым. Его необходимо решать. Поэтому я буду инициировать изменения в законодательстве по решению важного вопроса,

– отметил омбудсмен.

Добавим, что с января 2022 года учителям в подготовительных и 1 – 4 классах школ всех типов устанавливается доплата за проверку учебных работ независимо от нагрузки – 15%;

Учителям 5 – 11 (12) классов, преподавателям, старшим преподавателям в профтехах, колледжах доплата за проверку учебных работ составляет:

по языку и литературе – 20%;

по математике – 15%;

по иностранному языку, технической механике (конструированию) и черчению – 10%.

Указанная доплата устанавливается в зависимости от педагогической нагрузки учителя.

К слову, в Украине не хватает квалифицированных учителей по математике и информатике. Поэтому Минцифры разрешила IT-специалистам преподавать эти предметы для школьников. Тем не менее, для этого нужно пройти педагогическую интернатуру, которая продлится один год.