Будут ли дети с 1 сентября учиться дистанционно: ответ министра образования

Министр образования и науки Сергей Шкарлет отметил, что вероятность дистанционного обучения с 1 сентября зависит от дисциплины украинцев. Он считает, что людям нужно просто научиться жить в этих условиях пандемии.

Кроме того, Сергей Шкарлет надеется, что вакцинация даст коллективный иммунитет.

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Министр образования заверил, что позиция министерства такова – детские сады, специальные учреждения и учащиеся 1 – 4 классов в обязательном порядке должны обучаться в очном режиме.

С сентября вряд ли мы пойдем на дистанционное обучение, потому что я надеюсь, что погода нам даст еще теплое время года,

– сказал он.

Шкарлет добавил, что под конец октября погода обычно портится, тогда есть общие респираторные заболевания, связанные с переохлаждением.

"Но опять же, на дистанционное обучение пойдут не все, а по окраске территорий. Так, в красных зонах, безусловно, придется работать в рамках дистанционного образования. Но мы не стоим на месте", – ответил Шкарлет.

Также глава МОН напомнил о платформе "Всеукраинская школа онлайн". Еще разработано много собственных платформ, инноваций, которые позволяют преподавателям существенно улучшить дистанционный процесс обучения.

Что раньше говорили в МОН и Минздраве

К слову, в МОН также заявляли, что формат, в котором будет проходить новый учебный год, будет зависеть от эпидемической ситуации на территории отдельных регионов.

В то же время глава ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер добавила, что возвращение детей к очному обучению с сентября 2021 года зависит и от темпов вакцинации.

А новый министр здравоохранения Виктор Ляшко заверил, что важно как можно скорее вакцинировать учителей, чтобы в следующем учебном году не закрывать школы во время карантина.