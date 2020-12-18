Как будут кормить учеников в Киеве после локдауна: детали от Департамента образования
Уже три года команда КГГА работает над улучшением рациона в учебных заведениях, но пандемия замедлила процесс реформации системы питания. Однако после локдауна дети в школах Киева смогут снова выбирать вкусные блюда на свой выбор и вкус.
Для этого применят европейский подход, который называется мультипрофильное питание. Работает это по принципу "шведского стола" – дети смогут выбрать из предложенных блюд завтрак или обед на свой вкус, сообщает Департамент образования и науки Киева в фейсбуке.
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Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский заявил, что тот формат завтраков, который есть сейчас в школах, вынужденный и временный из-за карантина.
Пандемия замедлила процесс реформации системы детского питания, однако, мы двигаемся дальше и с января 2021 года планируем вернуться к мультименю,
– добавил он.
Заместитель напомнил, что ранее было три новых формата:
- "шведский стол";
- дабл-меню (2-3 блюда на выбор);
- кулинарная линия "школьное питание".
Каждый из них и на завтрак, и на обед содержал свежие сезонные овощи и фрукты, а также йогурты и напитки на выбор.
Добавим, что в Украине обновили регламент школьного питания. С 1 января 2021 года учеников нельзя будет кормить полуфабрикатами и вредными перекусами. К тому же, будут учтены особые диетические потребности детей.
В Минздраве подчеркнули, что в новом проекте школьного питания будут запрещены такие продукты:
- технологически обработанные мясные и рыбные блюда, в частности колбасы, сосиски, замороженные полуфабрикаты и тому подобное;
- сладкие газированные напитки, энергетические напитки и любые другие напитки с содержанием добавленных сахаров;
- также ограничат суточное количество соли, сахара, мучных и кондитерских изделий и жиров для детей.
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