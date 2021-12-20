Директор Детского фонда ООН (Юнисеф) Генриетта Фор подчеркнула, что новый штамм инфекции беспокоит весь мир, его опасность исследуют специалисты. Поэтому из-за неопределенности многие страны задумываются, оставлять ли школы открытыми.

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Когда распространение COVID-19 растет, а строгие меры здравоохранения становятся необходимостью, школы должны быть последними закрывающимися местами и первыми, которые открываются,

– заявила Фор.

Она подчеркнула, что еще одна волна массового закрытия школ была бы катастрофической для детей.

Утратили десятилетия прогресса в образовании

По словам представительницы ООН, если снова надолго закрыть школы, это ограничит ресурсы учителей, родителей и учеников. Также из-за отсутствия равного доступа к дистанционному обучению будут серьезные последствия.

Эти закрытия уничтожили десятилетия прогресса в образовании и сделали детство неузнаваемым. Мир охватила теневая пандемия детского труда, детских браков и проблем психического здоровья,

– сказала директор Юнисеф.

Она добавила, что стали менее безопасными, потому что были вне школьной среды, не видели друзей, плохо питались. По данным агентства ООН, это поколение школьников может вместе потерять 17 триллионов долларов потенциального заработка за всю жизнь.

Как решить проблему

Генриетта Фор считает, что соответствующие смягченные мероприятия в школах эффективны. Власть должна их использовать и сделать все, чтобы избежать закрытия заведений.

"Государства должны увеличить инвестиции в цифровизацию, чтобы убедиться, что ни один ребенок не останется позади обучения. 2022 год не может быть еще одним годом срыва в образовании. Это должен быть год, когда образование и лучшие интересы детей в приоритете", – сказала Фор.

Что известно об Омикроне

Новый штамм коронавируса Омикрон, который обнаружили в Южной Африке, имеет много мутаций и вызвал новую волну мирового беспокойства.

Омикрон уже сумел снизить эффективность двух доз вакцины против COVID-19 производителей Pfizer и Coronavac. Они отмечали, что у большинства людей не производится достаточный уровень антител.

В Украине уже подтвердили инфицирование штаммом Омикрон. Больной вернулся из ОАЭ.

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Случаи COVID-19 снова выросли во всем мире, что все чаще усиливает Omicron, новый вариант, который принес беспокойство.

На фоне роста неопределенности многие правительства обдумывают, оставлять ли школы открытыми.