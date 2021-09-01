Как говорят в ОПЗЖ, поспособствовал этому Михаил Папиев. Это бывший член "Партии регионов" и депутат парламента предыдущего созыва от "Оппозиционного блока". В 2019 году попал в Верховную Раду именно по списку ОПЗЖ.

Напомним В некоторых школах на переменах учителя общаются на русском языке с учениками и коллегами, – Кремень

ОПЗЖ "отстояла русский" в Черновцах

В "Оппозиционные платформе – За жизнь" сообщили следующее:

В прошлом учебном году к нардепу Михаилу Папиеву обратились "более 30 родителей" учеников Черновицкой общеобразовательной школы I – III ступеней №4.

И просили якобы помощи – чтобы в школьной программе был русский язык как второй иностранный.

Что сделал Папиев – неизвестно. Но в пророссийской политсиле говорят, что администрация школы на 2021 – 2022 учебный год изучение русского языка оставило.

Обратите внимание: дальше на сайте ОПЗЖ идет почему-то критика закона "О полном общем среднем образовании". И это удивительно, ведь в нем нет ничего об изучении русского языка в школе как предмета или факультатива.

Закон обязывает к другому – организовать учебный процесс на государственном языке.

Не совсем понятно также и то, в чем тут достижение: русский язык действительно все еще можно изучать в любой школе – если на то будет согласие администрации учреждения и родителей.

Вот как сформулировали это на портале "Школьная жизнь": "Решение о введении изучения второго иностранного языка принимается – в зависимости от условий для такого изучения – учебным заведением самостоятельно".

Первый иностранный язык, напомним, – это английский.