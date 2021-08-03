Будущим директорам школ надо сдать языковой экзамен, чтобы получить сертификат

Все кандидаты, которые претендуют на должность директора школы, должны сдать языковой экзамен и предоставить сертификат, подтверждающий свободное владение государственным языком.

Согласно перечню чиновников, которые должны сдавать языковой экзамен, среди них и руководители учебных заведений всех форм собственности, и педагогические, научно-педагогические или научные работники.

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Эксперт по местному самоуправлению проекта DECIDE Сергей Яцковский рассказал, что ранее не был предусмотрен документ, подтверждающий владение государственным языком.

Но с 16 июля 2021 года в действие вступил закон о функционировании украинского языка как государственного, поэтому теперь руководители учебных заведений всех форм собственности должны удостоверять уровень владения государственным языком государственным сертификатом.

Как известно, закон имеет высшую силу по приказу МОН. Поэтому, учитывая нормы статьи, теперь претендент на должность директора школы должен предоставлять документ, подтверждающий свободное владение государственным языком,

– пояснил Сергей Яцковський.

Также эксперт отметил, что все территориальные общины должны учесть данные изменения и внести соответствующие изменения в положениях о конкурсе на должность директора школы.

Кто должен сдавать экзамен на уровень владения государственным языком и каким он будет – читайте в статье

К слову, правительство разрешило школам работать во время карантина, если не менее 80% персонала будут вакцинированы от COVID-19. В то же время школы, в которых вакцинировали от коронавируса менее 20% персонала, не смогут работать, если регион перейдет из зеленой в другую зону карантина.