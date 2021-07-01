60% выпускников будут получать профобразование, остальные – высшее: МОН готовит законопроект

Образовательный комитет Верховной Рады разрабатывает законопроект об изменении концепции профессионально-технического образования в Украине. Планируется, что в будущем 40 – 60% выпускников будут получать профессиональное образование, и только остальные — высшее образование.

Заместитель министра образования и науки Игорь Гарбарук рассказал, что они сейчас работают над созданием закона о профессиональном образовании.

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Он заверил, что большинство украинских школьников хотят поступать в университеты, но это не всегда нужно.

На сегодня практически 80% выпускников школ хотят идти в университет. Очень часто они не понимают, зачем им нужен вуз. 4 – 6 лет в университете, и потом ты выходишь специалистом. Но это долгое время обучения,

– сказал Гарбарук.

По его словам, государство или родители вкладывают деньги в студента, но часто, перспективы трудоустройства неясны.

Поэтому в МОН готовят новый законопроект. Он предусматривает, чтобы в будущем от 40% до 60% выпускников получали профессиональное образование, а остальные – высшее.

"В нем даже нет слова "техническое", потому что формулировка "профессионально-техническое образование" отживает свое. Именно профессиональное образование", – добавил Гарбарук.