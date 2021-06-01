В разработке оригинальная образовательная платформа, которая поможет родителям научить детей управлять деньгами с самого раннего возраста. Стартапу уже удалось собрать 430 тысяч долларов США для запуска.

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Детали стартапа

Платформа финансового образования предназначена для семей и использует инновационный подход в обучении с помощью технологий. Родители и дети будут получать практический опыт управления деньгами, и Treasure – единственный в Канаде ресурс, который позволяет открыть собственный банковский счет для несовершеннолетних.

Платформа Treasure еще на стадии разработки / Скриншот сайта Treasure

Школьные программы, по мнению создателей ресурса, уделяют недостаточно внимания темам денег, а возможностей эффективно научить ребенка финансам существует на самом деле не так уж и много.

Поэтому Treasure будет содержать и теоретическую информацию, которая станет интересной как для взрослых, так и для детей. В основе разработчики заложили базовые принципы сбережений, расходов, инвестиций, благотворительных взносов и финансовых возможностей.

Целью стартапа является обеспечение финансового благополучия будущих поколений, их подготовка к взрослой и самостоятельной жизни.

Совет! Углубляйте знания ваших детей о деньгах с помощью учебных материалов, доступных в интернете. Распечатать их помогут принтеры Canon серии MegaTank, которые являются очень экономными, ведь себестоимость печати одной страницы А4, при условии использования оригинальных чернил, составляет всего 46 копеек с учетом бумаги.