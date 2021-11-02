"Будете садиться на свечку": офицера львовского лицея уволили за издевательства над учениками

Воспитателя Львовского военного лицея Игоря Никонова второй раз уволили за издевательства над учениками. Офицер ругался на лицеистов, унижал и угрожал физической расправой.

Игорь Никонов более 5 лет проработал во Львовском государственном лицее с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут. Впервые его уволили в сентябре 2020 года.

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Воспитатель военного лицея унижал учеников

В решении касаемо Игоря Никонова говорится, что он систематически унижал лицеистов – ругался на них и угрожал физической расправой. Мужчина работал в должности офицера-воспитателя с 2016 года. В сентябре 2020 года руководство лицея решило уволить Никонова из-за жалоб учеников. Однако воспитателю удалось восстановиться в должности через суд. Однако своего поведения он не изменил.

В мае 2021 года ученики 10-г класса написали жалобы на Никонова. Лицеисты рассказали о его агрессивном поведении. В частности, 11 мая во время самостоятельной подготовки воспитатель ругался на учеников и говорил, что если они не будут придерживаться его требований, то "будут садиться на свечку с презервативом", "сосать" и "надевать презерватив на палочку". Кроме этого, Никонов обзывал лицеистов, показывал непристойные жесты и пренебрежительно высказывался в отношении евреев.

Один из учеников в своем объяснении написал, что воспитатель "приравнивал лицеистов к кроликам, которые е***ся". В примечании парень добавил, что не может дословно указать все цитаты Никонова, ведь стесняется такое писать. По словам учеников, воспитатель угрожал им физической расправой и хвастался тем, что неоднократно пинал лицеистов.

Другой ученик рассказал, что Никонов заставил его 25 раз отжаться от земли, считая, что парень недостаточно готовится к урокам. В целом на издевательства пожаловались 22 лицеиста.



Никонова второй раз уволили из военного лицея / Фото ZAXID.NET

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Воспитателя второй раз уволили

Ученики обратились к классной руководительнице Оксане Новотной и рассказали ей об агрессивном поведении Никонова. Позже лицеисты написали объяснительные записки руководству учебного заведения, где указали, как именно воспитатель их унижал.

По словам Новотной, когда офицер в 2016 году пришел в лицей, дети почему-то начали называть его "батоном". Сначала создавалось впечатление, что мужчина достаточно ответственный.

Однако потом стало понятно, что он не делает так, чтобы дети учились, а вызывает у них страх. Когда его дали воспитателем в мой 10 класс уже в этом году, я была очень разочарована, потому что это человек, который не умеет коммуницировать ни с учителями, ни с учениками,

– добавила учительница.

Во время служебной проверки в лицее Никонов отказался предоставить письменные объяснения относительно ругани и унижения учеников. После проведения служебного расследования 14 мая начальник учебного заведения Юрий Гусар во второй раз уволил воспитателя. Однако мужчина снова подал в суд, чтобы вернуться на свою должность.

Лычаковский районный суд 6 октября 2021 года рассмотрел иск офицера. Во время заседания Никонов признался, что ругался с лицеистами. Он объяснил свои действия тем, что "готовит их к предстоящей работе в силовых структурах". Офицер попросил суд не учитывать объяснения несовершеннолетних учеников, поскольку их брали без разрешения родителей.

Судья Григорий Жовнир отказал мужчине в восстановлении в должности, ведь он не доказал незаконность своего увольнения. Согласно украинскому законодательству, Никонов еще может обжаловать это решение в апелляции.

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Никонов отказывался менять свою систему воспитания

Начальник военного лицея, полковник Юрий Гусар рассказал, что раньше, кроме Никонова, в учебном заведении работали и другие воспитатели, которые использовали довольно жесткие методы воспитания. Однако даже они не позволяли себе столь пренебрежительно относиться к ученикам. Гусар отметил, что когда он пришел в лицей в 2018 году, то был поражен, что система и работа воспитателя сводилась к тому, чтобы быть наблюдателем и "страшилкой для лицеистов".

"Мы сразу сказали, что меняем систему воспитания на современные подходы доверия и ответственности. При этом мы отвергли муштру и пренебрежение. Не все воспитатели смогли работать с новыми подходами и около 10 из них самостоятельно ушли", – добавил начальник лицея.

По его словам, работать с Никоновым было труднее всего, ведь мужчина продолжал пользоваться устаревшими методами воспитания. Он был единственным офицером-воспитателем, который имел взыскание от предыдущего руководства за плохое исполнение своих обязанностей. Однако в лицее решили начать строить с ним новые отношения с чистого листа.

"В первый день Никонов отказался ходить в форме Вооруженных сил Украины, и сказал, что будет надевать только свою старую летную форму. Когда мы анализировали его работу, то также было много вопросов, которые он воспринимал в обиду, с агрессией и в присутствии воспитанников высказывался некорректно", – заметил Гусар.

Впервые офицера уволили за агрессивное поведение и невыполнение обязанностей. Однако после обновления Никонов позволял себе унижать и запугивать учеников. Именно поэтому его уволили во второй раз

Игорь Никонов много лет занимал различные руководящие военные должности. В частности, в течение 2008 – 2011 годов он работал начальником офицеров запаса и кадров Лычаковско-Шевченковского железнодорожного ОРВК.