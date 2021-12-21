Будет зависеть от региона: сколько будет стоить пробное ВНО-2022
Стоимость пробного внешнего независимого оценивания устанавливают региональные отделения. В 2022 году пробное ВНО будет стоить 213–309 гривен в зависимости от региона.
Различие цен связано с особенностями организации пробного ВНО. В частности, речь идет о стоимости печати и доставки материалов в том или ином регионе, прогнозируемом количестве тестирований и т.д.
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В Украинском центре оценки качества образования отметили, что регистрация для участия в пробном ВНО будет продолжаться 5–22 января 2022 года.
Зарегистрироваться для участия в пробном внешнем независимом оценивании можно на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования.
Когда состоится пробное ВНО
19 марта состоится пробное ВНО по украинскому языку; украинскому языку и литературе.
Уже 26 марта проведут пробное ВНО по английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам, а также:
- истории Украины;
- математике;
- математике (задание уровня стандарта);
- биологии;
- географии;
- физике;
- химии.
В день проведения пробного тестирования каждый участник, который предварительно зарегистрировался, может сдать тест по одному учебному предмету. Платить за пробное внешнее независимое оценивание должны родители.
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- Регистрация участников на собственно ВНО начнется 1 февраля и продлится больше месяца – до 9 марта 2022 года.
- До соответствующего времени выпускники должны определиться с перечнем экзаменов, которые они выберут для сдачи.
- Внешнее независимое оценивание будет проводиться с 23 мая по 17 июня 2022 года.