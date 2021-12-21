Различие цен связано с особенностями организации пробного ВНО. В частности, речь идет о стоимости печати и доставки материалов в том или ином регионе, прогнозируемом количестве тестирований и т.д.

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В Украинском центре оценки качества образования отметили, что регистрация для участия в пробном ВНО будет продолжаться 5–22 января 2022 года.

Зарегистрироваться для участия в пробном внешнем независимом оценивании можно на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования.

Когда состоится пробное ВНО

19 марта состоится пробное ВНО по украинскому языку; украинскому языку и литературе.

Уже 26 марта проведут пробное ВНО по английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам, а также:

истории Украины;

математике;

математике (задание уровня стандарта);

биологии;

географии;

физике;

химии.

В день проведения пробного тестирования каждый участник, который предварительно зарегистрировался, может сдать тест по одному учебному предмету. Платить за пробное внешнее независимое оценивание должны родители.

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