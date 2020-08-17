В зависимости от региона и ситуации по распространению COVID-19 профтехи начнут учебный год. Так, там может обучение проходить в обычном режиме, с элементами смешанного обучения или дистанционно.

Однако в любом случае руководители учреждений должны организовать в учреждениях надлежащие санитарные условия, гибкий режим образовательного процесса и работы, говорится на сайте МОН.

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Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко рассказал, что готовя эти рекомендации, ведомство ориентировались на решение правительства и главного санитарного врача. Согласно им, местные управленцы самостоятельно будут решать, как будут работать заведения. Но руководители профтехов должны адаптировать график образовательного процесса.

Например, для проведения теоретических занятий в "оранжевой" или "желтой" зоне МОН рекомендует применять смешанное обучение и делить группы на подгруппы. Зато производственное обучение и практику лучше проводить в заведении, но спланировать по отдельному графику.

Как организовать новый учебный год в профтехах

Определить предметы или темы, которые будут преподаваться дистанционно.

Сформировать график образовательного процесса, где будет определенное расписание и время занятий, продолжительность перерывов, информация о введении посменного обучения и тому подобное.

Утвердить график образовательного процесса и предметов для дистанционного обучения.

Издать приказ по организации образовательного процесса в новом учебном году.

Информировать работников, обучающихся заведения профобразования об изменениях и решениях.

Подготовить центром рекомендации, которые будут определять методы для проверки знаний, перечень ресурсов для дистанционного обучения и создания дистанционных курсов.

Отметим, что учреждения профобразования смогут изменять режим работы для того, чтобы ученики и работники меньше контактировали друг с другом. Также следует проводить ежедневный температурный скрининг и регулярно проветривать помещение.

Витренко добавил, что директора профтехов должны обратить внимание на работу общежитий в условиях карантина. Поскольку большинство заведений имеют общежития, там необходимо уже сейчас позаботиться о соблюдении в них санитарных требований.