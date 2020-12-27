Как будет проходить обучение в школах в 2021 году: ответ Шкарлета
Сергей Шкарлет рассказал по какой стратегии будет проходить обучение в школах в условиях пандемии коронавируса в 2021 году. По его словам, для улучшения образовательного процесса создали Всеукраинскую школу онлайн.
Шкарлет об обучении в условиях пандемии
Министр образования и науки Украины заявил, что обучение в условиях пандемии уже стало привычным делом. Об этом он сказал в интервью "Украинскому радио".
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Министерство образования формировало образовательную политику и было на контакте со всеми органами управления образования по областям. Благодаря всем участникам образовательного процесса мы уже отработали 2 семестра в условиях пандемии,
– рассказал чиновник.
Обучение онлайн
►11 декабря МОН презентовало платформу Всеукраинская школа онлайн. Ее разработали вместе со швейцарскими партнерами.
- Платформа состоит из 800 уроков для 5 – 9 классов.
- На ней можно создавать отдельные кабинеты учителя и ученика.
- Ученики смогут проходить тестирование после урока.
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►В Госбюджете-2021 предусмотрен 1 миллиард гривен на формирование мест дистанционного обучения для каждой школы. Кроме того, примут постановление об обеспечении определенными гаджетами детей с особыми образовательными проблемами.
►Кроме того, планируют ввести электронные дневники и журналы.
Это современные инструменты, которые позволяют избежать бумажного дублирования, предоставить доступ родителям для оценки образовательной траектории ребенка. Также они позволяют избежать коррупции во время выставления оценок,
– пояснил Шкарлет.
Он добавил, что приказы уже подписаны, а МОН "вместе с миром движется в направлении диджитализации".
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