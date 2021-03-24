Пробное тестирование и основная сессия ВНО в 2021 году будет проходить в запланированные даты и в стандартном формате с соблюдением всех карантинных требований.

Заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, рассказала, что пункты тестирования будут работать в привычном формате.

Важно Сместят ли даты ВНО в 2021 году из-за распространения коронавируса: объяснение МОН

По ее словам, принятое постановление правительства, несмотря на красные зоны в регионах, позволяет проводить:

пробное ВНО,

основную сессию ВНО,

вступительные экзамены в магистратуру.

Добавим, что для участия в пробном ВНО зарегистрировались более 140 тысяч человек, и это существенно меньше, чем было в прошлом году.

Как будет проходить ВНО в 2021 году

Вакуленко пояснила, что в стандартных аудиториях традиционно будут находиться 15 участников и двое инструкторов.

Такое количество человек в классах позволяет соблюсти безопасные условия. Как и в прошлом году, принципы дистанцирования остаются актуальными, поэтому участники во время прохождения тестирования будут находиться на безопасном расстоянии друг от друга-1,2 метра,

– заявила она.

Обязательно участники ВНО должны иметь при себе маски или респираторы и индивидуальные санитайзеры.

Кроме того, на входе в пункты тестирования будут размещены общие санитайзеры, а туалетные комнаты будут обеспечены моющими средствами.

Заместитель директора УЦОКО заверила, что вопрос формата проведения основной сессии ВНО будет рассматриваться на заседании Комитет ВР по образованию, науке и инновациям, которое состоится 24 марта.

"Фактически на этом заседании будет решаться вопрос о том, обязательным ли в этом году будет прохождение ГИА в форме ВНО для выпускников школ, лицеев, гимназий, студентов профессиональных и профессионально-технических учебных заведений”, – добавила Вакуленко.

К слову, в 2020 году пробное ВНО было отменено из-за эпидемической ситуации. В 2021 году ВНО состоится в установленные сроки: пробное ВНО 10 апреля, а основная сессия ВНО в период с 21 мая по 15 июня.



Даты ВНО в 2021 / инфографика 24 канала