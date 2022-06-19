Как будет проходить учебный процесс в оккупированном Мелитополе: советы родителям

В Мелитополе коллаборанты активно призывают детей в школы для сдачи непонятных тестов. Настоящий городской глава Иван Федоров призвал не слушать оккупантов и объяснил, что делать.

Он заверил в том, что сдавать непонятные тесты нет необходимости. Согласно украинскому законодательству, сейчас у детей продолжаются летние каникулы до 31 августа 2022 года, а новый учебный год должен начаться с 1 сентября 2022 года.

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Все ученики автоматически переведены на следующий учебный год, а все выпускники получат документы об образовании.

В настоящее время власти разрабатывают все возможные варианты получения знаний и создания безопасных условий.

В случае самовольного закрытия школы оккупационными властями все ученики остаются школьниками украинской школы,

– подчеркивает Иван Федоров.

Что нужно знать выпускникам

Ученики 9, 11 классов будут выпущены из школы и получают документы об образовании. После получения 9-классниками свидетельства о базовом среднем образовании выпускники могут подать онлайн-заявку на обучение по украинским программам в лицее №5, 9, 10, 19, СОШ №24 и УПК №16.

Онлайн-форма размещена на сайтах учебных заведений и является конфиденциальной. Формирование классов проходит на подконтрольной территории Украины.

Получить документы об образовании ученики 9 и 11 классов могут в городе Запорожье в УВК №41 по адресу: улица Мира, 6. Кроме одного из родителей, документы в Запорожье имеет право получить другое лицо, имеющее нотариально заверенную доверенность. Ориентировочно до конца июня документы получат все выпускники.

Если нет возможности выехать в Запорожье, ученики смогут взять выписку из единой государственной электронной системы по образованию. Серию и номер документа сообщат каждому, как только документы будут готовы к выдаче. Все невыданные документы будут храниться 1 год в УПК №41 города Запорожья. Контактные телефоны: (06192) 26 – 53 – 24, (06192) 26 – 53 – 18.

Документы об образовании, которые будут обещать выпускникам оккупационные власти, будут недействительными в Украине и за ее пределами. В то же время, понесут уголовную ответственность педагоги, которые умышленно пропагандируют российские нарративы в учебных заведениях, поддерживают временную оккупацию и обучают детей по российской программе,

– подчеркнул Федоров.

Информация для родителей первоклассников

Также официальные власти Мелитополя ждут первоклассников, большинство которых родители уже зарегистрировали с помощью онлайн-формы, которая есть на сайтах следующих учебных заведений Мелитополя: №1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25. Если родители не смогут зарегистрировать ребенка по каким-либо причинам, ребенка обязательно примут в школу на основании свидетельства рождения и заявления родителей.

Дистанционное обучение и обучение за границей

Ученики, проживающие на оккупированной территории, могут продолжить получать среднее образование в общеобразовательных учебных заведениях на подконтрольной украинским властям территории.

Учитывая ситуацию, которая несет угрозу жизни и здоровью детей, целесообразно их обучение именно по экстернатной или дистанционной форме.

Части учеников и их родителей, выехавших за границу или еще планирующих, предлагаем ознакомиться с информацией о ссылке о возможностях получения образования в странах, в которые чаще всего направляются украинские граждане и продолжение обучения по украинским программам: Австрия, Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Эстония, Испания, Италия, Латвия, Молдова, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Турция, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция,

– говорится в сообщении.

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