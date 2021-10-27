Как будет проходить пробное ВНО-2022 в условиях карантина: к чему готовиться школьникам

В условиях карантина пробное ВНО в 2022 году будет проходить с соблюдением противоэпидемических мер. Дети должны быть в масках, также желательно взять с собой дезинфектор для рук.

Даты пробного ВНО-2022

Регистрация на пробное ВНО продлится с 5 по 22 января 2022 года на сайтах региональных центров оценки качества образования. Все предметы поделили на два дня.

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Сдать в аудитории можно лишь одно пробное ВНО за день. Тестировать выпускников будут в марте:

29 марта – по украинскому языку, украинскому языку и литературе;

– по украинскому языку, украинскому языку и литературе; 26 марта – по истории Украины, по математике, математике (задачи уровня стандарта), по биологии, по географии, по физике, по химии, а также по английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам.

Пока неизвестно, какой будет ситуация с заболеваемостью коронавирусом в марте. Однако, скорее всего, пробное ВНО в этом году также будет проходить в условиях карантина.

Как будет проходить пробное тестирование

В Украинском центре оценивания качества образования рассказали, что тестирования в аудиториях во время карантина будут организованы с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий: как на входе в пункты пробного ВНО, так и во время оценивания.

Участники пробного ВНО-2022 должны будут:

на входе пройти измерение температуры;

быть в масках во время всего тестирования;

иметь маленькие дезинфекторы и пользоваться ими;

соблюдать социальную дистанцию.

Во время тестирования в аудитории должны находиться не более 15 школьников и 2 инструкторов.

Аудитории на время пробного ВНО-2022 обеспечат:

медицинскими масками;

бесконтактными термометрами;

средствами дезинфекции для рук;

средствами дезинфекции для обработки поверхностей;

изоляционными защитными халатами и щитками для медиков.

Добавим, что в прошлом году пробное ВНО проводили только один день. Стоимость варьировалась от 195 до 255 гривен в зависимости от региона. В этом году региональные центры оценивания качества образования объявят стоимость до 20 декабря 2021 года.

К слову, основа сессия ВНО для выпускников в этом учебном году будет проводиться, вероятно, с 23 мая по 15 июня. Максимально участники смогут пройти пять тестов ВНО.

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Для поступления сертификаты потребуются по трем дисциплинам, но ни одна из них не является обязательной: все будет зависеть от специальности, которую выберет абитуриент.