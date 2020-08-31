До 1 сентября несколько регионов Украины отнесли в "красную зону", поэтому там большинство школ сразу объявили о дистанционной работе. Еще некоторые планируют организовать смешанное обучение.

Как стало известно журналистам 24 канала, Ровенская, Черновицкая и Тернопольская области, которые отнесены в "красной" зону, решили начать обучение в школах дистанционно.

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В частности, речь идет о городах Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ровенской области, города Бережаны и Чертков, Бережанском районе Тернопольской области, а также город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.

При этом в Ивано-Франковске местный совет решил продлить ученикам каникулы до 11 сентября вместо обучения онлайн. А в Коломые сейчас планируют начать обучение дистанционно, а затем вернуться к очному формату уроков.

Однако пока нет информации об организации обучения в Калуше, Ивано-франковской области, Косовском и Тисменицком районах Ивано-Франковской области, а также Беляевке и Измаиле Одесской области, хотя регионы относятся к "красной" зоны.



Рекомендации Минздрава по обучению / инфографика 24 канала

Уже в Волынской области, регионы которой относятся к "оранжевой" зоне (Луцк, Владимир-Волынский, Луцкий и Маневицкий районы), предусматривают смешанное обучение – там образовательный процесс будет происходить частично в дистанционном режиме.

А согласно информации на сайтах облгосадминистраций, большинство школ в регионах готовы к началу учебного года – все они снабжены бесконтактными термометрами и средствами индивидуальной защиты.