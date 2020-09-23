С 2021 года выпускники украинских школ должны обязательно сдавать государственную итоговую аттестацию по математике. Однако здесь есть определенные нюансы. Как ученики будут сдавать ГИА и ВНО по математике в следующем году – читайте в материале.

Ответы на самые распространенные вопросы предоставил украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) во время пресконференции, передает 24 канал.

Интересно ГИА по математике станет обязательной для выпускников школ в 2021 году

Ученики, которым результат ВНО по математике будет засчитываться как балл по ГИА (по 12-тибальной шкале) будет зависеть от уровня (стандартный или профильный), на котором они изучали этот предмет в школе.

Как будут сдавать ВНО по математике в 2021 году

школьники, изучавшие математику на стандартном уровне , получат на ВНО 28 заданий и 150 минут на выполнение;

, получат на ВНО 28 заданий и 150 минут на выполнение; школьники, которые изучали математику на профильном уровне, или на стандартном уровне, но планируют с помощью этого предмета поступать в вуз, будут выполнять 34 задачи, на которые отведено 210 минут.

То есть те ученики, которые не планируют поступать вуз по результатам теста по математике, и не изучали этот предмет на профильном уровне, могут составить сертификационную работу по математике на уровне стандарта и тогда они получат лишь балл за ГИА.

Зато школьники, которые изучали математику на стандартном уровне, но хотят использовать этот предмет при поступлении, получат сертификационную работу по математике с заданиями углубленного уровня.

Какие предметы надо сдавать на ГИА, а какие на ВНО

Обязательные предметы на ГИА: украинский язык и математика, далее на выбор – историю Украины или иностранный язык. Четвертым предметом может быть любой предмет на выбор ученика.

Для ВНО есть 12 предметов на выбор выпускника, которые можно сдать. Обязательные только украинский язык и литература или только украинский язык. Но поступающий не может сдать более 5-ти учебных предметов.

В УЦОКО заверили, что математика не является обязательным предметом для поступления на ВНО, он обязателен лишь для ГИА (тогда будет стандартный уровень и оценка лишь по 12-тибальной шкале).

Почему ГИА по математике является обязательным?

В УЦОКО отметили, что одной из задач изучения любого предмета в школе является формирование ключевых компетентностей. В частности, важна и математическая компетентность – способность человека применять математические умения в реальной жизни, работать с числовой информацией.

В каких еще странах математика является обязательной для ГИА в школе? В ведомстве подчеркнули, что математику сдаются как обязательный предмет для ГИА в Польше, Израиле, Латвии и России.