Будет ли в школах традиционная линейка 1 сентября: ответ МОН

Ученики уже с нетерпением ждут первого сентября, чтобы наконец встретиться с одноклассниками и учителями. Однако в Украине сейчас действует адаптивный карантин. Будут ли в школах проводить традиционные линейки 1 сентября – читайте в статье.

Руководитель Главного управления школьного и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко отметил, что фактически все годы независимости не было никаких директивных указаний об обязательности линейки.

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По его словам, к традиционной линейке можно относиться по-разному. "Вместе с тем не стоит говорить, что это пережиток прошлого. Этого не надо делать. Есть школы, где считают, что это нормально", – говорит он.

Руководитель управления образования уверяет, что школы могут проводить линейки.

Короткую линейку 1 сентября желательно проводить. Однако, в принципе, быть линейке 1 сентября или нет – решает учебное заведение,

– заявил Кононенко.

Эксперт добавил, что в современных условиях, если проводятся массовые мероприятия, надо учитывать социальную дистанцию и проанализировать, есть ли в этом необходимость с точки зрения эпидситуации.

Как будет проходить обучение в школе

Юрий Кононенко рассказал, что дети начальной школы будут учиться без масок. Старшие ученики должны надевать маски, но только на переменах. На уроках они могут находиться тоже без масок.

Также эксперт отметил, что если карантин усилят, то соответствующим постановлением правительства определено, как школы будут работать. Фактически есть три варианта:

Первый – страна находится в зеленой зоне, то школы работают в обычном режиме. Дети ходят в школу, учителя учат очно.

– страна находится в зеленой зоне, то школы работают в обычном режиме. Дети ходят в школу, учителя учат очно. Второй – страна переходит в желтую или оранжевую зоны, тогда надо, чтобы не менее 80% работников школы были вакцинированы для работы в очном режиме, иначе – дистанционное обучение.

– страна переходит в желтую или оранжевую зоны, тогда надо, чтобы не менее 80% работников школы были вакцинированы для работы в очном режиме, иначе – дистанционное обучение. Третий – красная зона, тогда ученикам запрещено посещать учебные заведения, кроме детсадов и начальной школы.

К слову, Кононенко говорил, что школьников вакцинировать не нужно. Ни одного директивного указания от Минздрава по вакцинации детей не поступало. Однако первоклассники обязательно должны принести медицинскую справку.