Уже менее чем через две недели дети пойдут в школу. Бесспорно этого момента ждали все ученики, поэтому захотят получить праздник. Но можно ли проводить линейки в условиях пандемии? И чем школы могут заменить такие торжества?

Журналисты 24 канала решили выяснить, будут ли проводиться линейки в школах и чем их можно заменить.

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Когда дети пойдут в школу?

Учебный год начнется во всех школах с 1 сентября. Однако, в регионах или отдельных районах, где будет определен "зеленый", "желтый" и "оранжевый" уровни эпидемической опасности, посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме.

Зато в "красных" зонах будет вводиться двухнедельный карантин, а обучение будет проходить только дистанционно.

Будут ли проводиться линейки в школах 1 сентября

Министерство образования и науки рекомендует школам отказаться от проведения традиционной линейки на 1 сентября. Ведь, согласно наставлениям Минздрава, проводить массовые мероприятия в учебных заведениях запрещено.

Ученики должны заходить в школу в масках / Фото НУШ

К тому же, школы должны следить за соблюдением учащимися и работниками социального дистанцирования, правил гигиены, использованием средств индивидуальной защиты и желание избежать скоплений.

Так, заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий посоветовала школам креативно подходить к празднованию первого звонка и выбирать индивидуальный формат проведения 1 сентября.

Это может быть празднование в пределах класса, поскольку это все таки меньше людей и это наша школьная семья. Давайте не подвергать друг друга опасности и придумаем креативный формат,

– сказала Мандзий.

Также известно, что во Львове праздничных линеек не будет. "1 сентября состоится в обычном режиме, ведь у нас линейки отменены. Все будет нетрадиционно и креативно", – ответила руководительница управления образования Львова Зоряна Довганик.

И несмотря на то, что школы планируют запустить в обычном режиме, учителей все же обучают дистанционной работе.

Креативные идеи, как можно провести праздник 1 сентября

Конечно, уже с первого дня в школе дети (особенно ученики начальной школы) захотят поделиться впечатлениями от проведения летних каникул со сверстниками. Поэтому, устроить праздник на День знаний можно в пределах класса.

Где проводить первый звонок по-новому? Для празднования 1 сентября можно выбрать классную комнату, актовый зал, библиотеку школы или школьную площадку. Если это будет последний вариант, то советуем подготовиться и поставить стульчики, на которых можно прицепить крутые надписи: "Самый умный", "Юный математик", "Мечтательница", "Хочу учиться" и тому подобное. Также можно подготовить фотозону на школьную тематику.

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Несколько идей для празднования 1 сентября:

Пока не все учебные заведения еще определились, будут ли проводить первый звонок, поэтому мы подготовили несколько идей, которые помогут создать незабываемые впечатления для детей с первого дня в школе.

"Так все начиналось"

Дети, как и взрослые. любят вспоминать интересные моменты школьной жизни. Поэтому классный руководитель может заранее принести флешку с фото или видео. Организуйте интересную презентацию (слайд-шоу) под веселую музыку школьных фото класса, уроков и тому подобное. Это напомнит детям, как прекрасно учиться вместе в одном классе.

"Письмо из Хогвардса"

Мотивировать учеников к обучению можно, написав письма или записав видеообращение с пожеланиями успехов от сказочных персонажей. К примеру, можно оформить письмо в магическом стиле Гарри Поттера и "пригласить" учеников в Хогвардс.

"Сладкое мгновение"

Также можно купить для детей сладкое печенье в форме колокольчика, книжки, карандаша и т. п. и устроить чайную церемонию в классе. Но такая идея больше подойдет для учеников младших классов.

Фоточелендж

Как мы уже отмечали, вместо линейки школы могут организовать фотозону и создать для школьников так называемый фоточелендж. Пусть ученики делают фото на фоне этой зоны в масках и только со своими одноклассниками, а потом запостят его из соцсети с хэштегом вашей школы. Это точно понравится современным детям.

"Звездный час"

Учитель для этого должен подготовить микрофон на стойке. Каждый ученик будет выходить на импровизированную сцену, представлять себя звездой и поздравлять одноклассников с 1 сентября.

Скажите ученикам, что сегодня каждый из них – звезда (известный актер, певец или спортсмен и т. п) и проведите время весело. Дети будут увлечены.

Как будут работать школы с 1 сентября

С 1 сентября ученики при благоприятной эпидемической ситуации в регионе пойдут в школу. Однако учебным заведениям следует тщательно следить за соблюдением правил безопасности учащимися и работниками.

А школы в "красной" зоне будут работать иначе – там будет введено онлайн-обучение на период, пока регион будет находиться в такой зоне. Каждые 14 дней переход региона из одной в другую зону будет решать Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности.

Как организовать обучение в школе в период пандемии:

нельзя допускать к работе учителей с температурой свыше 37,2°C;

для учеников стоит разработать маршруты и график допуска в школу, чтобы избежать скоплений людей;

передвигаться и заходить в помещение школы можно только в маске, но во время занятий ученикам можно будет снять маску;

администрация учебного заведения должна составить расписание уроков так, чтобы занятия в разных классах начинались и заканчивались в разное время;

по возможности надо обеспечить проведение занятий на свежем воздухе. Также обязательно нужно проветривать классы после каждого занятия в течение 10 минут и тому подобное.

Рекомендации Минздрава по обучению / Инфографика 24 канала