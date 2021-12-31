"Будешь отвлекаться, то будешь мыть пол, как твоя мама": детали буллинга ученицы в школе Киева

В Киеве произошел очередной скандал из-за буллинга в столичной школе. В соцсети мать одиннадцатиклассницы написала, что ее ребенка на уроке довели до нервного срыва.

Что известно о буллинге ученицы

Конфликт произошел во время лекции, которую читала сотрудница полиции, пришедшая в школу.

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По версии участников событий, одна из учениц демонстрировала неуважительное отношение к полицейской и спровоцировала ее на унизительные высказывания.

Полицейская якобы заявила, что если ученица будет так себя вести, то впоследствии вершиной ее карьерного роста станет должность уборщицы в супермаркете.

Это выражение школьница восприняла как оскорбление и отправилась с жалобой к директору. Мать ученицы пришла в школу требовать извинений.

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По данным издания "Вікна", директор школы извинилась. В то же время вовлеченная в конфликт сотрудница полиции отказалась давать комментарии СМИ.

К слову, в киевской школе произошел скандал вокруг учителя, который якобы оскорблял и угрожал ученикам 5 класса. Сейчас педагога уже отстранили от работы. Детали инцидента – читайте по ссылке.