В Будапеште люди митингуют из-за строительства китайского университета

В столице Венгрии люди вышли на митинг. Демонстранты протестовали против строительства филиала шанхайского Университета Фудань.

На улице Будапешта вышли около 10 тысяч человек. Демонстранты обвиняли премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в чрезмерной близости к китайским властям. Люди несли плакаты с надписями "Нет Фудань!"

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Что известно о строительстве университета

Правительство Венгрии договорилось с руководством китайского университета, что в Будапеште построят студенческий городок. Он будет иметь площадь 500 тысяч квадратных метров и будет рассчитан на 5 тысяч студентов.

Почему венгры протестуют

Протестующие возмущаются, что учреждение должны создавать на деньги венгерских налогоплательщиков. Предварительно известно, что строительство обойдется в 1,5 миллиарда евро.

Кстати, университет Фудань считают кузницей кадров для Компартии и спецслужб Китая.

Как реагирует власть

Мэр Будапешта Гёргей Карачонь поддерживает протестующих. К слову, предполагают, что он является одним из наиболее вероятных противников Орбана на предстоящих выборах.