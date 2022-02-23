Инцидент произошел 21 февраля. В школу №5 пришли родители школьников, мать мальчика, избившего одноклассников и полиция.

К теме Полтора часа ударов: все, что известно о жестоком избиении школьниц в Запорожье

Родители требуют исключить ученика из класса

Утром 22 февраля родители снова пришли в школу с полицией. По меньшей мере двое родителей написали заявление в полицию о нанесении травм их детям.

Маме мальчика, которого обвиняют в избиении, в очередной раз посоветовали обратиться к психологу. Впрочем, родители настроены решительно и говорят, что детей с мальчиком в классе не оставят.

Даже администрация школы рекомендовала маме ученика начать заниматься с психологом, а также просила перейти на индивидуальное обучение на дому.

Ребенка перевели в новую школу из-за конфликта

Отметим, что мальчика перевели в СОШ № 5 за день до инцидента. А до этого учился в школе №9 в Броварах. Там также со школьником были конфликты. В результате мать 18 февраля забрала документы сына из школы.

В частности, в сети стало известно об одном недавнем конфликте. Мать этого первоклассника обвинила учительницу в травле ее сына. Однако родители других детей не только поддержали педагога, но и даже подготовили обращение якобы об агрессивном поведении мальчика.

Что делать, если ребенок проявляет агрессию в школе

Психолог Юлия Денисенко изданию ТСН дала практические советы родителям, что надо делать, если ребенок в школе проявляет агрессию.

Первое – это позаботиться о здоровье, а для этого обследовать ребенка у невропатолога.

По ее словам, невропатолог должен исключить нарушения нервной системы, либо подтвердить их и назначить медикаментозное лечение. А чтобы нервную систему уравновесить, надо забрать тревогу. Ребенок начнет крепче спать, спокойнее чувствовать себя.

Второе – тестирование у психолога.

Он может сделать тестовый анализ. Потому что есть разные дети: кинестеты, аудиалы, визуалы. Классическая школьная система не имеет возможности подобрать индивидуальную систему под тип ребенка. И если ребенок, например, не аудиал, он не способен воспринимать ни слова, ни информацию, ни новый материал. И как следствие – будет срывать уроки, плохо вести себя и так далее.

Третье – выбор школы, в которой позволят ребенку нормально учиться

Для ребенка, который проявляет агрессию, стоит выбрать специальную школу. И условия там должны быть для него комфортными.

К слову, недавно учительница английского языка из Харьковской специализированной школы №77 применила силу к школьнику. Так, во время урока педагог заламывала руку ребенку и тянула его по классу. За этот поступок ей выписали выговор.