Покинула школу из-за мужа: американка получила аттестат в 94 года

94-летняя Грейс Смит из Алабамы получила диплом средней школы спустя 79 лет после учебы. А все из-за того, что в 16 лет она покинула школу из-за мужа, который ушел на войну.

Грейс Смит отпраздновала выпуск из школы в 94 года благодаря специальной торжественной церемонии, которую устроила ее внучка.

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Женщина поблагодарила и сказала, что лучше поздно, чем никогда.

"Здравствуйте, миссис Смит!", – написала школа в Фейсбуке.

Почему Смит не окончила школу

Известно, что Грейс Смит покинула среднюю школу в возрасте 16 лет в 1942 году, когда ее муж ушел воевать во время Второй мировой войны.

"Она никогда в жизни не говорила, что жалела об этом. Она никогда бы не изменила этого решения, потому что она безгранично его любила, и это было именно то, что было очень важно для нее", – сказала ее внучка Эрин Уилсон.

Женщина 30 лет работала водителем автобуса

Даже не получив диплома, женщина работала водителем школьного автобуса в округе Мэдисон.

Она более 30 лет ездила на школьном автобусе, обслуживала наших учеников и доставляла их безопасно в школу и домой в течение 30 лет,

– сказал школьный чиновник Тим Холл.

Местные признаются, что Смит была образцом для многих детей, и она всегда рассказывала им разные истории.

"Я чувствую, что не заслуживаю этого. Есть гораздо больше людей, достойнее меня. Я просто делаю свою работу, люблю ее", – сказала она.

К слову, американец Реймонд Шефер также получил диплом о среднем образовании в 96 лет. Мужчина более пол века назад бросил учебу в школе, чтобы помогать семье, а затем пошел на Вторую мировую войну.