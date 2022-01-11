Билл Гейтс поступил в Гарвард на юридический. Однако уже через два года будущий миллиардер покинул университет. А спустя более 30 лет все равно получил диплом.

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Программирование в школе

Билл Гейтс родился в Сиэтле в состоятельной семье. Его отец Билл Гейтс-старший был успешным юристом – он основал юридическую фирму Shidler McBroom & Gates и возглавлял коллегию адвокатов округа Сиэтл Кинг, штата Вашингтон.

Мать Мэри Максвелл Гейтс была первой женщиной, которая вошла в национальный исполнительный комитет международной сети по сбору средств на благотворительность United Way of America.

Так, Билл Гейтс рос ботаником с предпринимательской жилкой. Уже в 11 лет он подписал свой первый контракт об аренде у сестры бейсбольной перчатки за 5 долларов.

Программированием будущий соучредитель Microsoft стал увлекаться рано, еще в средней школе. Его первой программой стала игра в крестики-нолики, которая позволяла играть против компьютера.

В 1968 году Гейтс познакомился с Полом Алленом, который также любил компьютеры и учился в этой школе. Вместе они разработали для школы программу, которая формировала расписание уроков. За работу ученикам заплатили 500 долларов.

Билл Гейтс с Полом Алленом

Уже в 17 лет Билл вместе с Полом основали свою первую компанию Traf-O-Data. Они разработали счетчики трафика на базе процессора Intel 8008 и заработали на этом 20 тысяч долларов.

Поступление в Гарвард

В выпускном классе Билл Гейтс набрал почти максимальный результат из теста SAT – 1590 баллов из 1600 и поступил в Гарвард. Он выбрал факультет права, но сосредоточился на математике и компьютерных науках.

Как-то профессор компьютерных наук Гордона Маккея Гарри Льюис поставил студентам математическую задачу: представьте, что вы работаете в ресторане и у вас есть повар, который печет панкейки быстро, но неаккуратно. Все они разного размера, а посетители хотели бы видеть аккуратную стопку в виде пирамидки с самым большим панкейком внизу и самым маленьким – сверху.

Вопрос был такой: если у вас есть N панкейков и одна лопатка, чтобы их переворачивать, какое минимальное количество переворотов нужно сделать, чтобы рассортировать панкейки.

За день-два второкурсник Гейтс пришел к профессору с решением. Алгоритм оказался самым эффективным решением задачи. Его улучшили аж через 30 лет, и то лишь на 1%.

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Поворотным для Билла Гейтса стал 1975 год, когда Пол Аллен показал вторую статью в журнале Popular Electronics о разработанном компанией MITS Altair 8800 – первый коммерчески успешный персональный компьютер.

В этом году, через два года после вступления, Билл Гейтс бросил Гарвард. Он ушел, чтобы создать Microsoft-компанию, которая изменила мир.

Диплом – тоже успех

Родители поддержали решение Билла бросить Гарвард, поскольку видели, что он хочет открыть собственную компанию. Сам он объяснил это так: "Если бы что-то не сложилось, я всегда мог вернуться к учебе. Официально я был в отпуске".

К учебе в университете он так и не вернулся, а вот диплом все равно получил. Так, в 2007 году в Гарварде решили, что очень хотят видеть соучредителя Microsoft среди своих выпускников и вручили диплом.

Мы признаем, что самый известный студент Гарварда выпуска 1977 года никогда не заканчивал университет. Но пока его однокурсники грызли гранит науки, он задумывал революцию, которая начала эру персональных компьютеров,

– сказал тогдашний ректор университета Стивен Хайман.

Когда 51-летний Гейтс получал диплом, его лицо сияло от радости. "Я ждал более 30 лет, чтобы сказать – папа, я всегда был уверен, что вернусь и получу степень", – сказал Гейтс во время церемонии.



Билл Гейтс получил диплом Гарварда / Фото Getty Images

И пошутил насчет преимуществ, которые даст ему диплом: "в следующем году я собираюсь сменить работу, и будет замечательно, что у меня в резюме будет пункт о высшем образовании".

В речи Билл Гейтс много говорил о том, как много дало ему обучение в Гарварде. Он посещал множество курсов, на которые даже не записывался.

Почему Гарвард так популярен

Гарвардский университет (Harvard University) – один из топовых вузов США и мира, основанный в 1636 году. Он входит в Лигу плюща – ассоциацию восьми старейших частных университетов. Это элитные высшие учебные заведения, которые дают студентам огромные возможности и в образовании, и в карьере.



Гарвард / Фото studylab

Гарвардский университет, по данным Forbes за 2021 год, занимал первое место среди вузов страны по количеству миллиардеров среди выпускников.

Несколько фактов о Гарварде:

расположен в научном городке Кембридж в штате Массачусетс;

там учатся около 21 тысячи студентов;

на территории кампуса есть научные лаборатории мирового уровня, спортивные центры, несколько музеев, библиотеки, кафе, клубы;

университетская библиотека Гарварда – крупнейшая академическая библиотека мира с более 20 млн книг;

в состав Гарварда входят 10 автономных факультетов (или школ) с дипломными программами;

ежегодно вуз тратит на исследовательскую деятельность более 1,1 миллиарда долларов.

Среди выпускников Harvard University:

8 американских президентов;

161 лауреат Нобелевской премии;

48 призеров Пулитцеровской премии.

Гейтсу удалось достичь невероятных высот – и как разработчику, и как предпринимателю. Впервые соучредитель Microsoft вошел в список самых богатых людей мира Forbes в 1987 году, и много лет его возглавлял.

К слову, 2021 год стал едва ли не самым тревожным для основателя Microsoft. Билл Гейтс пережил развод с женой Мелиндой, с которой провел в браке почти 25 лет. Он передал экс-жене значительную долю активов (приблизительной стоимостью 5,6 миллиарда долларов), из-за чего впервые за 30 лет не попал в тройку лидеров рейтинга самых богатых американцев Forbes.