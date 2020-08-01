Великобритания уже обнародовала инструкцию, как школам возвращаться к привычному обучению осенью. Страна подготовила защитные меры для детей и всех работников школы, которые помогут уменьшить риски заражения коронавирусом.

Издание "Новая украинская школа" перечислила главные тезисы о том, как будут работать британские школы с нового учебного года.

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Школы в Британии получают инструкции для работы во время пандемии коронавируса, но на всякий случай они должны спланировать и дистанционное обучение.

Рекомендации для школ по обучению осенью

Больные должны оставаться дома. Те, у кого есть симптомы коронавируса, или чьи родственники имеют симптомы, не должны посещать школу.



Все должны придерживаться правил гигиены рук и дыхания (то есть чихать только в салфетку, которую потом выбросить, а руки помыть).



В школах должны больше и лучше убирать помещения, в частности те поверхности, к которым часто прикасаются.



Все учебные заведения должны активно взаимодействовать со службой здравоохранения (особенно с сервисом тестирования на коронавирус).



Насколько возможно уменьшить контакты и увеличить расстояние между людьми в школе.



При необходимости нужно одевать средства индивидуальной защиты.



Ученики в Британии / Фото НУШ

Как уменьшить количество контактов в школе

К примеру:

объединить детей в группы;

избегать контактов между группами;

поставить парты так, чтобы все ученики сидели лицом к доске, а не друг к другу;

сохранять дистанцию между учителями и учениками, а также другими работниками школы.

Как можно группировать детей:

– Постоянные группы уменьшают риск передачи вируса через ограничение количества людей. Так как группировать учеников?

– Можно разделить класс на группы и работать в отдельных помещениях. Такой вариант рекомендуется, если есть такая возможность.

– Или можно организовать обучение в малых группах-пузырьках. Погруппировать учеников и не позволять кому-то из них контактировать с другими группами. А старших школьников надо поощрять держать дистанцию и внутри группы.

– Школы должны избегать больших скоплений людей: сборов, соревнований. Использование учительской также должно быть минимальным.

Что будут делать в Британии, если у кого-то в школе обнаружили симптомы COVID-19

Если кому-то станет плохо, начнется кашель или повысится температура и другие симптомы, то ее/его сразу отпустят домой. Ученику или учителю необходимо будет остаться на семидневной самоизоляции и сдать тест на коронавирус.

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Если ребенок ждет, пока его заберут родители, его надо переместить в отдельную комнату. Желательно, чтобы там было открытое окно.

Те, кто помогали ребенку с выявлением симптомов, и ученики, которые были в близком контакте с ним, не должны самоизолироваться дома, пока у них не появятся симптомы.

Физическая активность в школе

Школы сами должны решать, как проводить уроки физкультуры, но все должны соблюдать меры безопасности. Дети должны быть в постоянных группах, спортивное оборудование надо тщательно мыть между пользованием различными группами. Следует избегать контактных видов спорта.

По возможности, заниматься спортом лучше на открытом воздухе, в другом случае – в просторном помещении, максимально увеличивая дистанцию между детьми.