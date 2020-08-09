Самый молодой поэт: в Британии выпустят книгу 4-летнего мальчика
В Британии учительница заметила незаурядный талант у мальчика – он сам пишет стихи. Поэтому, скоро 4-летний Надим Шамма-Сургам официально станет поэтом, потому что в стране опубликуют его собственную книгу.
Как заметили талант у мальчика? Учительница, поэтесса и победительница премии Оруэлла Кейт Кленчи как-то познакомилась с мамой мальчика, а потом узнала и о его творчестве. Кленчи начала публиковать стихи Надима на своей странице в соцсетях, чтобы о нем узнало больше людей, передает издание The Bump.
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Именно она помогла мальчику заключить договор с издательством Walker Books на публикацию его первого сборника стихов. Поэтому, Надим официально стал самым молодым автором, который заключил договор на издание своей книги.
О чем пишет мальчик? Четырехлетний поэт любит писать на совершенно разные темы: от природы и простых бытовых ситуаций до любви. Однако сам мальчик пока не умеет писать и читать, поэтому он просто диктует свои произведения маме, которая их записывает.
"Его стихи говорят о таких важных чувствах, таких как любовь и одиночество, и Надим находит для этого идеальные слова. Они просты, они вдохновляют, и в них есть какая-то своя мудрость", – считает представитель издательства Дениз Джонстон.
Стихи Надима Шамма-Сургам
Уже летом 2021 года книга со стихами Надима выйдет в Великобритании. Но мы подготовили для вас перевод двух его произведений:
Каждому надо кого-то любить
Фламинго кого любят
Ветер кого любит
Море кого любит
Призраки, буквы, дома -
Все, что вы когда-либо знали, кого-то любит
В каждом есть любовь
Даже у плохишей.
Возвращаясь домой
Снимаем наши куртки.
Вешаем их на вешалку
Снимаем перчатки
Снимаем ботинки
Ставим их туда, где они должны быть.
Ты снимаешь свою смелость,
Потому что дома нечего бояться:
Ни темных пещер, ни монстров,
Ни ведьм, ни пчел, ни воющих звуков.
Тебе не нужна твоя смелость.
Вымой руки, пообедай, устройся удобнее…