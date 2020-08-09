В Британии учительница заметила незаурядный талант у мальчика – он сам пишет стихи. Поэтому, скоро 4-летний Надим Шамма-Сургам официально станет поэтом, потому что в стране опубликуют его собственную книгу.

Как заметили талант у мальчика? Учительница, поэтесса и победительница премии Оруэлла Кейт Кленчи как-то познакомилась с мамой мальчика, а потом узнала и о его творчестве. Кленчи начала публиковать стихи Надима на своей странице в соцсетях, чтобы о нем узнало больше людей, передает издание The Bump.

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Именно она помогла мальчику заключить договор с издательством Walker Books на публикацию его первого сборника стихов. Поэтому, Надим официально стал самым молодым автором, который заключил договор на издание своей книги.

О чем пишет мальчик? Четырехлетний поэт любит писать на совершенно разные темы: от природы и простых бытовых ситуаций до любви. Однако сам мальчик пока не умеет писать и читать, поэтому он просто диктует свои произведения маме, которая их записывает.

"Его стихи говорят о таких важных чувствах, таких как любовь и одиночество, и Надим находит для этого идеальные слова. Они просты, они вдохновляют, и в них есть какая-то своя мудрость", – считает представитель издательства Дениз Джонстон.

Стихи Надима Шамма-Сургам

Уже летом 2021 года книга со стихами Надима выйдет в Великобритании. Но мы подготовили для вас перевод двух его произведений:

Каждому надо кого-то любить

Фламинго кого любят

Ветер кого любит

Море кого любит

Призраки, буквы, дома -

Все, что вы когда-либо знали, кого-то любит

В каждом есть любовь

Даже у плохишей.

A poem from the bathtime of Nadim, the four year old poet. pic.twitter.com/BQXtyyzIwY — Kate Clanchy (@KateClanchy1) May 27, 2020

Возвращаясь домой

Снимаем наши куртки.

Вешаем их на вешалку

Снимаем перчатки

Снимаем ботинки

Ставим их туда, где они должны быть.

Ты снимаешь свою смелость,

Потому что дома нечего бояться:

Ни темных пещер, ни монстров,

Ни ведьм, ни пчел, ни воющих звуков.

Тебе не нужна твоя смелость.

Вымой руки, пообедай, устройся удобнее…