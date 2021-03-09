В Великобритании ученики таки возвращаются в школы после карантина, который длился два месяца. И это несмотря на высокую статистику заболеваемости коронавирусом.

Вакцинация в Британии

А все благодаря успешному началу вакцинации от COVID-19. Да, дети возвращаются к очному обучению в рамках первого этапа выхода Британии из жесткого карантина.

К теме Сколько украинцев получили вакцину против коронавируса: данные по областям

Отметим, что страна еще в феврале начала ускоренными темпами вакцинировать людей. Согласно плану, все взрослые страны должны получить первую дозу вакцины уже до конца июля.

Поэтому, чиновники надеются на возвращение к привычной жизни, хотя никаких гарантий что это надолго нет.

Восстановление обучения после карантина

После двух месяцев дистанционного обучения миллионы школьников в Великобритании наконец возвращаются в классы.

Как восстанавливают обучение:

начальные школы (ученики 1 – 4 классов) уже открылись,

средние (5 – 9 классы) начинают принимать учеников в течении недели.

По словам родителей, теперь учащимся при входе в школу измеряют температуру и предлагают антисептик. Носить маски младшим школьникам не обязательно.



Восстановление обучения в Великобритании / Фото telegraph.co.uk

А вот со средними классами все сложнее. Учеников регулярно будут тестировать на наличие антител в организме. И таких тестов нужно будет сделать около трех.

В то же время от старших детей будут требовать носить маски, по крайней мере, в течении последних недель этого семестра.

С какими сложностями столкнутся дети? В правительстве говорят об увеличении учебного времени и уменьшении каникул. Интересно, что некоторые экзамены уже отменили. Вероятно, учебный год разделят на 5 семестров.

Мы должны помнить, что сегодняшнее возвращение в школы, конечно, повлияет на распространение вируса. Поскольку количество пациентов, которые ежедневно поступают в больницы с COVID-19 все еще почти в восемь раз превышает минимальные показатели прошлого лета, соблюдать правила важно,

– заявил премьер страны.

Как Британия выходит из карантина

Первыми на обучение выходят школьники. Дети будут соблюдать правила безопасности.

Через месяц в Великобритании планируют открыть магазины и спортивные залы. А еще позволят собираться группами до 6 человек.

Со средины мая заработают рестораны и кафе.

А с конца июня – и остальные учреждения.

К тому времени медики надеются вакцинировать приоритетные группы населения. Сейчас первую дозу вакцины уже получили более 22 миллионов британцев.