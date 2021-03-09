В Британии ученики возвращаются в школу после двухмесячного карантина: что этому способствовало
В Великобритании ученики таки возвращаются в школы после карантина, который длился два месяца. И это несмотря на высокую статистику заболеваемости коронавирусом.
Источник:ТСН
Вакцинация в Британии
А все благодаря успешному началу вакцинации от COVID-19. Да, дети возвращаются к очному обучению в рамках первого этапа выхода Британии из жесткого карантина.
К теме Сколько украинцев получили вакцину против коронавируса: данные по областям
Отметим, что страна еще в феврале начала ускоренными темпами вакцинировать людей. Согласно плану, все взрослые страны должны получить первую дозу вакцины уже до конца июля.
Поэтому, чиновники надеются на возвращение к привычной жизни, хотя никаких гарантий что это надолго нет.
Восстановление обучения после карантина
После двух месяцев дистанционного обучения миллионы школьников в Великобритании наконец возвращаются в классы.
Как восстанавливают обучение:
- начальные школы (ученики 1 – 4 классов) уже открылись,
- средние (5 – 9 классы) начинают принимать учеников в течении недели.
По словам родителей, теперь учащимся при входе в школу измеряют температуру и предлагают антисептик. Носить маски младшим школьникам не обязательно.
Восстановление обучения в Великобритании / Фото telegraph.co.uk
А вот со средними классами все сложнее. Учеников регулярно будут тестировать на наличие антител в организме. И таких тестов нужно будет сделать около трех.
В то же время от старших детей будут требовать носить маски, по крайней мере, в течении последних недель этого семестра.
С какими сложностями столкнутся дети? В правительстве говорят об увеличении учебного времени и уменьшении каникул. Интересно, что некоторые экзамены уже отменили. Вероятно, учебный год разделят на 5 семестров.
Мы должны помнить, что сегодняшнее возвращение в школы, конечно, повлияет на распространение вируса. Поскольку количество пациентов, которые ежедневно поступают в больницы с COVID-19 все еще почти в восемь раз превышает минимальные показатели прошлого лета, соблюдать правила важно,
– заявил премьер страны.
Как Британия выходит из карантина
- Первыми на обучение выходят школьники. Дети будут соблюдать правила безопасности.
- Через месяц в Великобритании планируют открыть магазины и спортивные залы. А еще позволят собираться группами до 6 человек.
- Со средины мая заработают рестораны и кафе.
- А с конца июня – и остальные учреждения.
К тому времени медики надеются вакцинировать приоритетные группы населения. Сейчас первую дозу вакцины уже получили более 22 миллионов британцев.
А что известно о вакцинации в Украине?
В Украине вакцинация началась 24 февраля 2021 года. Первыми от коронавируса прививали медиков.
Глава Минздрава Максим Степанов получил дозу вакцины 1 марта. На следующий день вакцинировались президент Владимир Зеленский и главный санврач Виктор Ляшко.
Интересно, что вакциной CoviShield, которую ранее получила и Украина, вакцинировался даже духовный лидер Тибета Далай-лама.
Поделиться новостью