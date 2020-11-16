Учитель информатики Житомирской СОШ №17 Николай Тарасюк сделал популярным свой предмет – он вместо оценок дарит детям браслетики, а уроки иногда проводит в прямом эфире инстаграма. Такое дистанционное обучение нравится и детям, и взрослым.

Даже во время карантина учитель смог заинтересовать своим предметом школьников. Телеканал СК1 узнал, как Николаю Тарасюку удалось пробудить у школьников интерес к информатике.

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Педагог пользуется популярными приложениями среди школьников и даже может провести прямой эфир в инстаграме.

"Сначала я сделал прямой эфир для детей в Инстаграме, а затем провел несколько закрытых конференций в Ютубе для учеников и их родителей. Больше всего всех заинтересовало не получение оценки, а поощрение", – рассказывает Николай Тарасюк.

А для прилежных учеников учитель придумал небольшие подарки. За свой счет он купил браслетики с надписью "Crazy teacher".



Браслеты для учеников / Фото СК1

Сначала он заказал их 60 штук. А потом снял на видео процесс распаковки, чтобы показать детям, что подарок реальный. Получить его дети могут легко – для этого нужно выполнять все задания вовремя. А уже лучшие ученики получили в подарок даже брендированные футболки.

Кроме того, что педагог преподает информатику, он является руководителем футбольного класса и волонтером проекта для детей с синдромом Дауна. Под его руководством ученики создают короткометражные фильмы, анимацию, осваивают компьютерную графику.



Николай Тарасюк / Фото "ВсеОсвіта"

Интересно, что именно благодаря своим методам обучения Николай Тарасюк в этом году вошел в 10 лучших учителей страны по версии премии Global Teacher Prize Ukraine.