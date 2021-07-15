Помогал в поступлении: в Ровно на взятке задержали профессора медицинской академии

Полиция разоблачила на взятке профессора Ровненской медицинской академии. Он помогал абитуриентам поступать в вуз за денежное вознаграждение.

В полиции рассказали, что на коррупции разоблачили 57-летнего преподавателя Ровненской медицинской академии. Речь идет о систематичном вымогательстве взяток.

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Профессор кафедры, кандидат педагогических наук злоупотреблял своим служебным положением, сговорившись с другими представителями учреждения. В частности, он требовал взятку за содействие в поступлении на бюджет.

Мужчину задержали после получения денег, общая сумма взятки – 33 тысячи гривен,

– сообщили в полиции.

Само задержание "на горячем" произошло не в стенах учебного заведения, а на улице Привокзальной.



Правоохранители задержали профессора на взятке / Фото Нацполиции Ровно

Профессора полицейские поместили в изолятор временного содержания и готовят к вручению подозрения, после которого суд будет избирать меру пресечения.

Если вину профессора докажут, то самое суровое, что ему может угрожать – это лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

"В этом деле следственные действия еще продолжаются, правоохранители устанавливают других лиц, причастных к преступлению", – добавили в пресс-службе полиции.

К слову, прокуратура разоблачила директора структурного подразделения Национального университета "Львовская политехника" на вымогательстве и получении взятки в размере 37 тысяч гривен.