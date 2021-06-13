Темнота, жуки и воображаемые монстры: как бороться с детскими страхами – советы психологов

Страхи – часто неотъемлемая часть детства. Монстр в шкафу, поиск убежища во время грозы или молнии, ощущение дискомфорта от взаимодействия с животными – то, что может превратиться в реальные фобии уже во взрослой жизни.

Вместо того, чтобы активно бороться со страхами ребенка, родители часто только успокаивают или утешают малышей. Однако, по мнению экспертов, взрослые не могут и не должны всегда быть рядом, чтобы помочь ребенку успокоиться.

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Саморегулирование

Умение самостоятельно преодолеть страх и управлять своими чувствами – навык, который ребенок должен освоить еще с малых лет. Саморегулирование – это, по сути, способность здраво переработать и оценить собственные эмоции и поведение, научиться управлять ими.

У взрослых навык саморегулирования срабатывает обычно автоматически. Наш мозг может посылать импульс, например, что темнота – это опасно. Однако через несколько секунд мы, даже не задумываясь, овладеваем этим страхом, ведь срабатывают рациональное мышление, мгновенный анализ рисков и опыт.

Для детей выстраивание навыка саморегулирования требует времени, практики и пространства. В частности, если родители только из собственного опыта утешают ребенка словами "Под кроватью ничего нет, обещаю!", то научиться управлять страхом самостоятельно для малышей – еще тот вызов.

Как управлять страхом / Фото Pexels

Не бояться страхов

Родителям часто приходится прежде всего справляться с собственной тревогой, чем решать первопричину проблемы – детский страх.

Бояться – это нормальная и здоровая часть взросления. Большинство детских страхов не несут фактической угрозы, и родители не придают этому большого значения. Однако стоит давать ребенку шанс потренироваться в самостоятельном переживании сложных ситуаций,

– настаивает социальный работник Института детского ума Елианна Платт.

Когда вы видите, что ваш ребенок переживает трудности, то естественным инстинктом является желание улучшить ситуацию, особенно если выход из нее является простым. Однако если дети будут чувствовать, что мама или папа всегда рядом, чтобы их утешить, то у них не появится никакого стимула или возможности научиться справляться со страхами самостоятельно.

Ребенок должен учиться бороться со страхами самостоятельно / Фото Pexels

Как преодолеть детский страх

Конечно, обучение ребенка саморегулированию – не значит отсутствие какой-либо поддержки. Детей необходимо учить самостоятельности постепенно, пока они сами не будут готовы взять на себя ответственность.

Нельзя просто закрыть ребенка в темной спальне и сказать: "До свидания, будь храбрым!",

– отмечает психолог Института детского ума Рейчел Бусман.

Прежде всего необходимо поговорить с ребенком о том, что его пугает. Малыш может знать, чего она боится, однако не всегда иметь слова, чтобы это объяснить. Например, если ваш ребенок боится собак, то необходимо поставить ему несколько вопросов:

Что делает собак страшными?

Тебя когда-либо напугала или укусила собака?

Есть ли конкретная собака, которой ты боишься?

Как только вы лучше поймете, чего именно ваш ребенок боится, тем более четкое представление появится о том, как этот страх побороть.

Как побороть страх животных / Фото Pexels

Типичные детские страхи:

оставаться наедине;

темнота;

животные;

жуки;

высота;

уколы или врачи;

незнакомые или громкие звуки;

воображаемые монстры – сущности под кроватью или привидения в шкафах и тому подобное.

Когда вы узнали, в чем заключается страх ребенка, то объясните ему, что воспринимаете его чувства серьезно.

То, что страшно для ребенка – часто непонятно для родителей. Не стоит говорить ребенку фразы типа "Да ну, это же не страшно" или "Чего тут бояться?",

– советует Бусман.

Вместо этого психолог призывает родителей начать со слов поддержки, в частности: "Ого, кажется, ты испугался" или "Я понимаю, много детей этого боятся".

Начните разговор о том, как вы будете работать в команде, чтобы преодолеть страх, стать храбрее и научиться впоследствии справляться с эмоциями самостоятельно. Обсудите и создайте общий план, который поможет постепенно снизить тревожность ребенка к отдельным вещам или явлениям.

Создайте с ребенком план борьбы со страхом / Фото 24 канал

Не все страхи одинаковые

Помощь ребенку научиться управлять страхами, с которыми он сталкивается регулярно (в частности темнота или врачи), есть важной, но не все страхи являются равноценными.

Отдельные фобии детей, которые не мешают их полноценной жизни, не всегда требуют преодоления. Например, если ребенок не любит фильмы ужасов, то это нормально.

Такие страхи являются положительными, и указывают на хорошие навыки самозащиты. Если ребенок решает, что ему не нравится, и отказывается смотреть хоррор, то он лишь отстаивает свои потребности и устанавливает допустимые личностные рамки,

– отмечает психолог Рейчел Бусман.

С другой стороны, если страхи вашего ребенка постоянные, чрезмерно напряженные или напрямую влияют на повседневную жизнь, то обходить их вниманием не стоит.

Признаки того, что страх является серьезной проблемой:

Навязчивое беспокойство. Ребенок фиксируется на объекте своего страха, часто думает или говорит о нем, даже тогда, когда фактического триггера нет. Например, очень переживает за визит к стоматологу, который запланирован только через несколько недель.

Ребенок фиксируется на объекте своего страха, часто думает или говорит о нем, даже тогда, когда фактического триггера нет. Например, очень переживает за визит к стоматологу, который запланирован только через несколько недель. Ограничение возможностей. Ребенок не может полноценно участвовать в общественных мероприятиях и не получает удовольствие от жизни. Например, отказывается от поездки с классом в парк, поскольку там могут быть жуки или собаки.

Панические приступы, компульсивное или деструктивное поведение, отказ от деятельности, школы или семьи – явные признаки проблемного страха.

Если страхи вашего ребенка переходят рациональные пределы, то не стоит избегать встречи с профессионалами – психологами и психотерапевтами, которые могут оказать необходимую дополнительную помощь.

Не бойтесь обратиться к специалисту / Фото Getty