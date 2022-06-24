Бомбоубежищ недостаточно, – нардеп предположила формат нового учебного года

Сейчас в Украине готовятся к новому учебному году. Для многих вопрос формата онлайн или офлайн зависит от того, вернутся ли дети из-за границы.

Об этом в эфире 24 канала рассказала народный депутат Украины Наталья Пипа.

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По ее словам, вопрос возвращения детей в оффлайн не прост. Все будет зависеть от бомбоубежищ.

Наталья Пипа сообщила, что, например, во Львове и Львовской области уже проверяют укрытия. Однако в целом по стране их, конечно, недостаточно. Именно поэтому вопрос как обеспечить учебу – будет на рассмотрение педсовета.

Возможно, начальная школа полностью пойдет вживую, а средняя и старшая будут чередоваться – один день вживую, один в онлайне,

– предположила Наталья Пипа.

Она рассказала, что бомбоубежищ нет достаточно. Даже если они есть, количественно вместить туда всю школу – невозможно. Ведь, например, во Львове есть школы, где более тысячи человек. Однако таких бомбоубежищ, которые могли бы вместить всех этих учеников и учителей, нет.

"На самом деле я считаю, что передать это решение педсовету и директору является лучшим решением. Они знают своих детей, возможности своего заведения и соответственно таким образом будут исходить из ситуации", – подытожила Наталья Пипа.

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