Об этом Гурак заявил во время онлайн-сессии по вопросам дистанционного образования в школах.

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Председатель Государственной службы качества образования отметил, что об удовлетворенности учащихся дистанционным обучением свидетельствуют результаты мониторинговых исследований.

Как показывают результаты исследований, большинство учеников довольны обучением онлайн. Поэтому важно совершенствовать технологии дистанционного обучения, ориентируясь на потребителя образовательных услуг – ребенка, чтобы повышать качество предоставления образовательных услуг,

– отметил Руслан Гурак

По его словам, в организации дистанционного обучения определяющими для его качества являются четыре формы взаимодействия:

ученик – содержание,

ученик – ученик,

ученик – учитель,

учитель – родители.

Гурак также добавил, что Госслужба качества образования выделила четыре фактора качества организации дистанционного обучения: опыт внедрения онлайн-обучения, обеспечение компьютерной техникой и доступом к Интернету, мотивация учеников, учителей, родителей, директоров школ и учредителей, а также безопасность в Интернете.

Эксперт отметил, что были некоторые проблемы во время дистанционного обучения, но они касались не только Украины, а и других стран.

Проблемы дистанционного обучения в мире:

низкая мотивация детей к обучению в отсутствие структурированного режима дня (общее),

неограниченный доступ учащихся к Интернету, видеоиграм во время онлайн-обучения (общее),

несогласованность содержания учебных предметов, которые преподаются онлайн, с планом (общее),

наличие значительной доли учителей и учеников, которые не обладают цифровыми навыками (Германия),

отсутствие доступа к онлайн-технологиям у малообеспеченных семей (Англия, Португалия) и др.



Проблемы и вызовы дистанционного обучения / Скриншот с презентации

К слову, в МОН заявили, что закупили для украинских школ более 400 тысяч гаджетов. К тому же, благодаря новой субвенции на почти миллиард гривен, учителя получат новые ноутбуки.