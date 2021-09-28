Кузин говорит, что цифры по вакцинации довольно сильно различаются по территории страны. Так, самые низкие показатели вакцинации – в Волынской, Ивано-Франковской, Одесской и Львовской областях. Там и закрывается большое количество школ в желтой зоне.

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По его словам, в Украине в 34% школ вакцинированы более 80% работников. То есть по сути треть школ смогут продолжать свою работу очно, и у них не будет ограничений при желтом уровне эпидемопасности.

Есть доля учебных заведений, в которых уровень вакцинированного персонала составляет от 51 до 79% – такие заведения смогут достичь показателя в 80% за последнее время. Их у нас сейчас примерно 30%. И еще в 32% учреждений уровень вакцинации менее 50%,

– заявил Кузин.

То есть максимальное количество школ, которое не будет работать при желтом уровне – это примерно 60%. По мнению Кузина, этот процент будет зависеть от того, какая будет проведена работа для того, чтобы учителя максимально быстро вакцинировались по крайней мере одной дозой.

К слову, Минздрав включил педагогов в перечень профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации от COVID-19. Если же учителя откажутся или избегут вакцинации – их будут отстранять от работы. Детали – читайте здесь.

Правила работы школ в желтой зоне

С 23 сентября вся Украина перешла в желтую зону, поэтому правительство обновило постановление о карантинных ограничениях.

Какие учебные заведения могут работать очно? В желтой зоне не менее 80% персонала заведения имеют COVID-сертификат. Подтвердить это можно одним из документов:

"Желтым" сертификатом (подтверждает получение 1 дозы вакцины)

"Зеленым" сертификатом (подтверждающий завершение вакцинации)

международным свидетельством о вакцинации;

справкой 063 (выдается семейным врачом после прививки одной дозой вакцины).

Также работники учебных заведений, которые уже переболели коронавирусом, смогут предъявить справку о выздоровлении или сдать отрицательный ПЦР-тест.

Но требование о 80% вакцинированных работников не распространяется на 1 – 4 классы и детсады. Начальной школе и садикам разрешили работать во всех зонах карантина.

Какие учебные заведения должны работать дистанционно? Согласно решению правительства, 5 – 11 классы школ и вузы, где менее 80% персонала имеют COVID-сертификаты, не могут принимать школьников и студентов, поэтому они переходят на дистанционную работу.

Также закрыться на карантин могут и школы, где вакцинировано достаточное количество персонала, но более 50% классов там ушли на самоизоляцию. Один класс отправляют на самоизоляцию после обнаружения хотя бы одного случая COVID-19.