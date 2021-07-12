Большинство милениалов живут от зарплаты до зарплаты: как это изменить

Молодое поколение испытывает финансовые трудности – даже те, кто зарабатывает много. На это указывают сразу несколько исследований.

Согласно с исследованием компаний PYMNTS и LendingClub, 70% миллениалов живут от зарплаты до зарплаты. Интересно, что среди поколения бэби-бумеров, при тех же обстоятельствах, этот показатель достигает лишь 40%.

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Детали исследований

В анализе результатов опроса компании утверждают, что финансовые проблемы связанные с экономическими проблемами и сложностями на рынке труда, особенно что касается трудоспособных людей в возрасте от 25 до 40 лет. Кроме этого, на ситуацию сильно повлияла пандемия COVID-19.

Конечно же, негативное финансовое положение в современных реалиях – не редкость. Однако исследование также определило, что миллениалы, которые зарабатывают более 100 000 долларов ежегодно, также имеют проблемы с деньгами.

Проблема заключается в том, что вместе с ростом доходов, повышается и их уровень расходов. Это явление называют "lifestyle creep" – с увеличением доходов уменьшается чувство потребности в финансовых сбережениях и "подушках безопасности". Итак, миллениалы не привыкли думать наперед – отсутствие финансового планирования играет с ними злую шутку.

Миллениалы склонны к эмоциональным и необдуманным покупкам / Фото Pexels

Зачем вообще экономить

Другое исследование, проведенное среди поколения милениалов, которые одинаково зарабатывают, но по-разному управляют собственными деньгами, подтверждает, что финансовые проблемы имеют те, кто не могут ответить на вопрос "Что такое деньги?".

Кроме этого, миллениалы, которые имеют финансовые проблемы, склонны тратить деньги на эмоциональные и необдуманные покупки, когда финансово грамотная молодежь лимитирует собственные расходы.

Без сбережений и эффективного управления деньгами не удастся сэкономить, а одна лишь месячная зарплата не гарантирует безопасности в случае возникновения непредвиденных финансовых обстоятельств.

Для чего нужны сбережения / Фото Pexels

Возвращаемся к основам

Для чего люди вообще зарабатывают деньги? Только потому, что у них есть цели и потребности. Молодые люди, которые не имеют никаких целей, не видят причин экономить. Накапливать деньги только ради накоплений – тоже неблагородное дело.

Поэтому необходимо постоянно повышать свой уровень финансовой грамоты, достигать целей и обеспечивать финансовые подушки на случай непредвиденных и сложных ситуаций.