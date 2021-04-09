Мероприятие состоялось в рамках проекта "Диалог поколений – создание пространства для межкультурного обмена". Инициатива внедряется при поддержке Британского совета в Украине.
Похожее На Закарпатье лицеисты учатся финансовой грамоты: кружок от бизнес-тренера
О чем говорилось на тренинге
Представительницы Луцкого национального технического университета Оксана Урбан и Оксана Жук обсудили со школьниками следующие вопросы:
- Что такое деньги?
- Как эффективно управлять собственными финансами?
- Как увеличить свои доходы?
- Каким образом достичь финансовой уверенности?
Участники тренинга активно работали над созданием бюджета, а также формулировали финансовые цели и планы на будущее.
Спикеры в простой и интерактивной форме рассказали о базовых экономических категориях и видах финансовых услуг.
К слову, это не единственная подобная инициатива в Украине, которая направлена на повышение уровня финансовой грамоты школьников.
Один из действующих депутатов Верховной Рады открывает центры для молодежи по всей стране, в которых эксперты ведут отдельные курсы финансовой грамотности.