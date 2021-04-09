Мероприятие состоялось в рамках проекта "Диалог поколений – создание пространства для межкультурного обмена". Инициатива внедряется при поддержке Британского совета в Украине.

Похожее На Закарпатье лицеисты учатся финансовой грамоты: кружок от бизнес-тренера

О чем говорилось на тренинге

Представительницы Луцкого национального технического университета Оксана Урбан и Оксана Жук обсудили со школьниками следующие вопросы:

  • Что такое деньги?
  • Как эффективно управлять собственными финансами?
  • Как увеличить свои доходы?
  • Каким образом достичь финансовой уверенности?

Участники тренинга активно работали над созданием бюджета, а также формулировали финансовые цели и планы на будущее.

Спикеры в простой и интерактивной форме рассказали о базовых экономических категориях и видах финансовых услуг.

К слову, это не единственная подобная инициатива в Украине, которая направлена ​​на повышение уровня финансовой грамоты школьников.

Один из действующих депутатов Верховной Рады открывает центры для молодежи по всей стране, в которых эксперты ведут отдельные курсы финансовой грамотности.