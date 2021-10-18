Больше всего непривитых учителей в 5 областях, – Шкарлет о прививках педагогов и каникулах
Источник:телеграм Сергея Шкарлета
Министерство образования и в дальнейшем информирует о показателях вакцинации среди педагогов. Количество учителей и работников школ, получивших прививки против COVID-19, продолжает расти. Однако сейчас в пяти областях – до сих пор низкий уровень вакцинации педагогов.
По обновленной статистике, по состоянию на 18 октября по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19 получили 86% работников школ. Полностью (двумя дозами) вакцинированы 358 390 педагогов – это 56% от общего их количества.
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Вакцинация учителей
Где вакцинировано больше всего учителей
Самый высокий уровень полной вакцинации демонстрируют следующие регионы:
- Луганская область – 79,4%;
- Харьковская область – 70,9%;
- Черкасская область – 70,9%;
- Полтавская область – 69,4%;
- Киевская область – 67,7%;
- Житомирская область – 66,9%.
Где вакцинировано меньше всего учителей
Больше всего невакцинированных педагогов остается в школах 5-ти областей:
- Ровненской области – 24,5%,
- Волынской области – 22%,
- Ивано-Франковской области – 20,8%,
- Одесской области – 20,1%,
- Львовской области – 19,4%.
Каникулы в школах
Министр образования Сергей Шкарлет напомнил, что из-за стремительного роста количества новых случаев COVID-19 по всей Украине МОН рекомендовало школам объявить каникулы с 18 октября.
Так, 18 октября каникулы начались в более чем 5 тысячах школ Украины, а это 35,5% от их общего количества.
Больше всего таких заведений в следующих областях:
- Харьковская – 99% от общего количества в области;
- Сумская – 94,3%;
- Киевская – 77%;
- Донецкая – 71,1%;
- Запорожская – 65,4%.
Выражаю благодарность педагогам, которые несмотря на все сложности нынешнего времени демонстрируют сплоченность и ответственность. Надеюсь, темпы вакцинации среди учителей не будут снижаться, и уже совсем скоро будет вакцинировано 100% педагогов!,
– написал Шкарлет.
Добавим, что Минздрав и МОН рекомендовали школам уйти на каникулы раньше – с 18 октября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Где школы прислушались к советам, а где решили идти по плану, 25 октября – читайте в статье.